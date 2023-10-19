https://sputnikarabic.ae/20231019/يو-إيه-إيه-بي-إس-نظام-رصد-روسي-لقياس-سرعة-قذائف-المدفعية-1082180968.html

"يو إيه إيه بي إس"... نظام رصد روسي لقياس سرعة قذائف المدفعية

"يو إيه إيه بي إس"... نظام رصد روسي لقياس سرعة قذائف المدفعية

تعتمد مهام المدفعية على استخدام أحدث التقنيات المتعلقة بتحديد مسارات القذائف وقياس سرعتها لزيادة قدراتها الميدانية في تنفيذ عمليات القصف بدقة عالية. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T06:13+0000

2023-10-19T06:13+0000

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ويعد نظام "يو إيه إيه بي إس" الروسي أحد وسائل الرصد الآلي، الذي تم تطويره لتوفير بيانات دقيقة لوحدات المدفعية خلال القتال، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا النظام مصمم لقياس سرعة قذائف بمعدل يتراوح بين 100 إلى ألفي متر في الثانية.ويمكن استخدام "يو إيه إيه بي إس" في التعامل مع جميع أنواع المدفعية التي تستخدم قذائف بأعيرة نارية مختلفة، تبدأ من 20 ملم وحتى 240 ملم.ويمكن استخدام "يو إيه إيه بي إس" على متن المدافع الذاتية الحركة، كما يمكن استخدامها منفصلة على متن منصات ثلاثية مخصصة لهذا الغرض.ويمكن تثبيته على متن المدافع المقطورة، ويعمل في جميع الظروف الجوية، لتقديم الدعم اللازم لوحدات المدفعية وزيادة الدقة في تحديد أهدافها.

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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم