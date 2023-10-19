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وزير الخارجية الروسي: العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى جديد نوعي واستراتيجي
وزير الخارجية الروسي: العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى جديد نوعي واستراتيجي
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى جديد نوعي واستراتيجي. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T02:20+0000
2023-10-19T02:20+0000
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وقال لافروف في بداية الاجتماع مع نظيرته الكورية الشمالية: "بعد القمة التاريخية بين الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين ورئيس شؤون الدولة (الكوري الشمالي) كيم جونغ أون في مركز فضاء فوستوتشني في 13 سبتمبر/ أيلول، يمكننا القول بثقة إن هذه العلاقات وصلت إلى مستوى جديد نوعي واستراتيجي".وأضاف لافروف: "سنتذكر دائمًا الإسهام اللافت الذي قدمه الرفيق كيم إيل سونغ وبعد ذلك الرفيق كيم جونغ إيل في تشكيل علاقاتنا".ويجتمع لافروف مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي في قصر كومسون في كوريا الشمالية.ولفت لافروف إلى أنه:من جانبها، قالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية إن "الاجتماعات الخاصة بين وزراء خارجية البلدين، التي تقوي فيها روابط الأخوة، تعتبر دليلاً على أن العلاقات الثنائية الطويلة بين الكورية وروسيا تظهر القوة المحركة لللتطور بحيوية جديدة".وأضافت أن المحادثات مع لافروف في كوريا الشمالية "ستكون لحظة مهمة لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة سبتمبر" بين بوتين وكيم.ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء في زيارة تستمر يومين، تأتي بعد شهر من زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للشرق الأقصى الروسي ولقائه مع الرئيس الروسي في مدينة أمور بمنطقة أمورسك في روسيا.وتعود آخر زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية إلى نهاية مايو/آيار 2018، وكان قد زار بيونغ يانغ أيضًا في عامي 2009 و2004.
https://sputnikarabic.ae/20231019/كوريا-الشمالية-تعرب-عن-أملها-في-توسيع-العلاقات-مع-روسيا-بعد-زيارة-لافروف-1082178229.html
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روسيا, كوريا الشمالية, العالم, أخبار روسيا اليوم
روسيا, كوريا الشمالية, العالم, أخبار روسيا اليوم

وزير الخارجية الروسي: العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى جديد نوعي واستراتيجي

02:20 GMT 19.10.2023
© Sputnikأعلام روسيا وكوريا الشمالية في قاعدة فوستوشني الفضائية في فلاديفستوك حيث يلتقي بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
أعلام روسيا وكوريا الشمالية في قاعدة فوستوشني الفضائية في فلاديفستوك حيث يلتقي بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Sputnik
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى جديد نوعي واستراتيجي.
وقال لافروف في بداية الاجتماع مع نظيرته الكورية الشمالية: "بعد القمة التاريخية بين الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين ورئيس شؤون الدولة (الكوري الشمالي) كيم جونغ أون في مركز فضاء فوستوتشني في 13 سبتمبر/ أيلول، يمكننا القول بثقة إن هذه العلاقات وصلت إلى مستوى جديد نوعي واستراتيجي".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
كوريا الشمالية تعرب عن أملها في توسيع العلاقات مع روسيا بعد زيارة لافروف إلى بيونغ يانغ
02:14 GMT
وأضاف لافروف: "سنتذكر دائمًا الإسهام اللافت الذي قدمه الرفيق كيم إيل سونغ وبعد ذلك الرفيق كيم جونغ إيل في تشكيل علاقاتنا".
ويجتمع لافروف مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي في قصر كومسون في كوريا الشمالية.
ولفت لافروف إلى أنه:
"قبل 75 عامًا، كان الاتحاد السوفيتي، الذي لعب دورًا رئيسيًا في تحرير كوريا من الحكم الاستعماري لليابان، أول من اعترف بالدولة الكورية الشمالية الشابة وساعد بعد ذلك في إقامة اقتصاد وعلوم وثقافة وتعليم وطني".
من جانبها، قالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية إن "الاجتماعات الخاصة بين وزراء خارجية البلدين، التي تقوي فيها روابط الأخوة، تعتبر دليلاً على أن العلاقات الثنائية الطويلة بين الكورية وروسيا تظهر القوة المحركة لللتطور بحيوية جديدة".
وأضافت أن المحادثات مع لافروف في كوريا الشمالية "ستكون لحظة مهمة لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة سبتمبر" بين بوتين وكيم.
ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء في زيارة تستمر يومين، تأتي بعد شهر من زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للشرق الأقصى الروسي ولقائه مع الرئيس الروسي في مدينة أمور بمنطقة أمورسك في روسيا.
وتعود آخر زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية إلى نهاية مايو/آيار 2018، وكان قد زار بيونغ يانغ أيضًا في عامي 2009 و2004.
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