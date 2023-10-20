أصوات مخيفة صادرة عن أكبر كائن حي مسجل في العالم... صور وفيديو
19:44 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 20:06 GMT 20.10.2023)
© Photo / unsplash/Antonio Alcántaraشجرة بجذور متدلية إلى داخل كهف
© Photo / unsplash/Antonio Alcántara
أفادت مجلة علمية بأنه يمكننا الآن سماع أحد أكبر وأقدم الكائنات الحية على وجه الأرض يهمس برعشة مليون ورقة يتردد صداها عبر جذوره.
وذكرت تلك المجلة بأن الغابة المصنوعة من شجرة واحدة تُعرف باسم باندو (كلمة لاتينية، تعني المتوسِّع) تحتوي على 47000 ساق جميعها بنفس الحمض النووي (DNA) تنبت من نظام جذر مشترك عبر 100 فدان (40 هكتارًا) في ولاية يوتا الأمريكية، التي نما فيها ذكر الحور الرجراج المنفرد هذا (جنس شجري من الفصيلة الصفصافية) تدريجيًا إلى 6000 طن متري من الحياة.
وبعد 12 ألف سنة من الحياة على الأرض، من المؤكد أن هذا النبات الضخم، لديه الكثير ليقوله، والتسجيلات التي تم إصدارها هذا العام تتيح لنا "سماعه" كما لم يحدث من قبل.
وقال لانس أوديت، مؤسس أصدقاء باندو، عندما تم الكشف عن المشروع في مايو/أيار: "إن النتائج محيرة".
وتابع: "على الرغم من أن الأمر بدأ كفن، إلا أننا نرى إمكانات هائلة للاستخدام في العلوم. يمكن للرياح، التي يتم تحويلها إلى اهتزاز (صوت) وانتقالها إلى نظام الجذر، أن تكشف أيضًا عن الأعمال الداخلية للنظام الهيدروليكي المخفي الواسع في "باندو" بطريقة غير مدمرة".
Scientists unveil hidden sounds of 'Pando', the world's largest tree #PandoTree https://t.co/DuzAV51YQI— WION (@WIONews) October 20, 2023
وأشارت المجلة إلى أن فنان الصوت، جيف رايس، قام بوضع مكبر صوت بشكل تجريبي داخل تجويف عند قاعدة فرع وقام بتوصيله إلى جذور الشجرة، ولم يتوقع أن يسمع الكثير.
وقال رايس: "لا تحتاج الهيدروفونات إلى الماء فقط لكي تعمل".
وتابع رايس، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية: "يمكنها التقاط الاهتزازات من الأسطح مثل الجذور أيضًا، وعندما وضعت سماعات الرأس، تفاجأت على الفور. كان هناك شيء ما يحدث. كان هناك صوت خافت"، موضحا:
"أعتقد أن ما تسمعونه هو صوت ملايين الأوراق في الغابة، وهي تهتز الشجرة وتنتقل عبر الأغصان إلى الأرض".
WATCH: Gorgeous view of Autumn Colors within the Pando Aspen Grove on Highway 25 near Fish Lake, #Utah— Alana Brophy (@AlanaBrophyNews) October 4, 2023
Pando is known as the largest & most dense organism ever. Aspens clone & this massive grove extends over 106 acres with ~ 40,000 trees!
Pando shows UP & OUT in Fall! #utwx pic.twitter.com/V1FWnGed8z
تعد أنظمة الجذر المشتركة هذه شائعة في أشجار الحور، لكن حجم وعمر نبات الباندو يجعلها فريدة من نوعها. في حين أن أشجار الحور الرجراج يمكن أن تتكاثر من خلال البذور، إلا أنها نادرًا ما تنمو منها لأن التلقيح نادر لأن حوامل الحور الكبيرة عادة ما تكون من جنس واحد فقط، كونها مستنسخة من نفس الفرد.