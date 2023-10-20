https://sputnikarabic.ae/20231020/أهالي-مخيم-اليرموك-للاجئين-في-دمشق-يتظاهرون-نصرة-لغزة-1082263409.html

أهالي "مخيم اليرموك" للاجئين في دمشق يتظاهرون نصرة لغزة

أهالي "مخيم اليرموك" للاجئين في دمشق يتظاهرون نصرة لغزة

انطلقت، اليوم الجمعة 20 تشرين الأول/ أكتوبر، في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية، مسيرة تضامنية مع قطاع غزة، منددة "بالمجازر التي يرتكبها... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T18:28+0000

2023-10-20T18:28+0000

2023-10-20T18:28+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082263119_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_08caef0b668f8bc3609b6b3eeb33c861.jpg

وتأتي المسيرة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، أمس الخميس، دعوة إلى الشعوب العربية والإسلامية وكل مناصري القضية الفلسطينينة للنفير العام في كل مكان، والنزول إلى الساحات لتشكيل ضغط على الجيش الإسرائيلي لإيقاف "جرائم الإبادة الجماعية" التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في غزة، في ظل شروعه بعمل عسكري بري في قطاع غزة، بعد الضوء الأخضر الأمريكي ما يهدد بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين.ودعا المتظاهرون إلى "تأمين السلاح لهم وفتح المجال لهم للوصول إلى الحدود مع فلسطين المحتلة لمساندة إخوانهم في غزة خلال معركة طوفان الأقصى".ولم تخلوا هتافات المتظاهرين من السخط والغضب على الإدارة الأمريكية ودعمها السافر للجيش الإسرائيلي المتمثل بزيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إسرائيل، وتأكيده على دعم بلاده للأعمال التي يرتكبها الجيش الأسرئيلي، بل وتشجيعه على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.ويتواصل الاستنكار والرفض الرسمي والشعبي في سوريا والوطن العربي للمجازر المروعة، التي وقعت بحق المدنيين في قطاع غزة ولم يكن آخرها مجزرة مستشفى الأهلي "المعمداني"، الثلاثاء الماضي، جراء قصف إسرائيلي في أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إلى المستشفى، بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، حيث بلغ عدد الشهداء نحو الـ800 شهيد جراء استهداف المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال.

https://sputnikarabic.ae/20231020/مسيرة-حاشدة-في-صيدا-جنوبي-لبنان-نصرة-لغزة-وتنديدا-بالاعتداءات-الإسرائيلية-صور--1082261154.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك