أهالي "مخيم اليرموك" للاجئين في دمشق يتظاهرون نصرة لغزة
© Sputnik . Wasel Hmeidaأهالي "مخيم اليرموك" للاجئين في دمشق يتظاهرون نصرة لأهالي غزة
© Sputnik . Wasel Hmeida
حصري
انطلقت، اليوم الجمعة 20 تشرين الأول/ أكتوبر، في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية، مسيرة تضامنية مع قطاع غزة، منددة "بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي" بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال هجماته المستمرة منذ نحو الأسبوعين، التي راح ضحيته أكثر من 4200 شهيد فلسطيني و14 ألف جريح حتى الآن.
وتأتي المسيرة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، أمس الخميس، دعوة إلى الشعوب العربية والإسلامية وكل مناصري القضية الفلسطينينة للنفير العام في كل مكان، والنزول إلى الساحات لتشكيل ضغط على الجيش الإسرائيلي لإيقاف "جرائم الإبادة الجماعية" التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في غزة، في ظل شروعه بعمل عسكري بري في قطاع غزة، بعد الضوء الأخضر الأمريكي ما يهدد بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين.
وبين ركام الحرب التي شهدها المخيم والمتناثر على جنبات الطريق الرئيسية، شق أهالي اليرموك من فلسطينيين وسوريين طريقهم رافعين العلم الفلسطيني وجابوا شوارع اليرموك ولوبية وصفد، وهتفوا لفلسطين والقدس والمقاومة ونددوا بالهجمات الإسرائيلية.
وأكد المشاركون في المسيرة "حتمية النصر للمقاومة"، كما طالبوا "الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم بضرورة التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني وفتح الجبهات مع الكيان لتخفيف الضغط عن قطاع غزة".
ودعا المتظاهرون إلى "تأمين السلاح لهم وفتح المجال لهم للوصول إلى الحدود مع فلسطين المحتلة لمساندة إخوانهم في غزة خلال معركة طوفان الأقصى".
© Sputnik . Wasel Hmeidaأهالي "مخيم اليرموك" للاجئين في دمشق يتظاهرون نصرة لأهالي غزة
أهالي "مخيم اليرموك" للاجئين في دمشق يتظاهرون نصرة لأهالي غزة
© Sputnik . Wasel Hmeida
ولم تخلوا هتافات المتظاهرين من السخط والغضب على الإدارة الأمريكية ودعمها السافر للجيش الإسرائيلي المتمثل بزيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إسرائيل، وتأكيده على دعم بلاده للأعمال التي يرتكبها الجيش الأسرئيلي، بل وتشجيعه على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
ووجه المتظاهرون اللوم إلى الدول العربية "التي طبعت أو اللاهثة للتطبيع مع كيان الاحتلال"، مؤكدين أن "الشعب سيسقط كل خائن يتهاون في دماء الشهداء وحقوق الشعب الفلسطيني".
ويتواصل الاستنكار والرفض الرسمي والشعبي في سوريا والوطن العربي للمجازر المروعة، التي وقعت بحق المدنيين في قطاع غزة ولم يكن آخرها مجزرة مستشفى الأهلي "المعمداني"، الثلاثاء الماضي، جراء قصف إسرائيلي في أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إلى المستشفى، بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، حيث بلغ عدد الشهداء نحو الـ800 شهيد جراء استهداف المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال.