https://sputnikarabic.ae/20231020/إعلام-اشتباكات-بين-الجيش-الإسرائيلي-ومسلحين-قرب-مستوطنة-مرجليوت-على-الحدود-اللبنانية-1082237621.html

إعلام: اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين قرب مستوطنة "مرجليوت" على الحدود اللبنانية

إعلام: اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين قرب مستوطنة "مرجليوت" على الحدود اللبنانية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يتبادل النيران مع مسلحين بالقرب من مستوطنة "مرجليوت" على الحدود اللبنانية المشتركة. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T11:08+0000

2023-10-20T11:08+0000

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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يتبادل النيران مع مسلحين بالقرب من مستوطنة "مرجليوت" الواقعة على الحدود مع لبنان، وأن عناصر الجيش تقوم بتفتيش المنطقة بحثا عن هؤلاء المسلحين.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية، وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قامت مسيرة تابعة للجيش بالقضاء على مخرب داخل الأراضي اللبنانية".وأضاف البيان: "كما أغار الجيش، الليلة الماضية، على بنى تحتية عدة تابعة لـ"حزب الله" ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان نحو إسرائيل، يوم أمس".وفي السياق نفسه، كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه "شن خلال ساعات الليل، غارات على أكثر من 100 هدف تابع للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة"، مؤكدا أنه "تمت تصفية عنصر من "حماس" شارك في الهجوم على منطقة غلاف غزة".بالإضافة إلى ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي مسجدا في منطقة جباليا في قطاع غزة، بزعم أن "مقاتلي حركة "حماس"، كانوا يتجمعون فيه ويستخدمونه في تخزين الأسلحة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

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