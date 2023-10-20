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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231020/إعلام-الرئيس-الأوكراني-سيندم-مستقبلا-1082242832.html
إعلام: الرئيس الأوكراني سيندم مستقبلا
إعلام: الرئيس الأوكراني سيندم مستقبلا
أفاد الصحفي تيد سنايدر، بأن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، سيندم على أنه لم يبرم معاهدة سلام مع روسيا، في وقت سابق. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T11:55+0000
2023-10-20T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سنايدر: "منذ بداية الصراع، أتيحت لأوكرانيا الفرصة لإنهائه دبلوماسيا ثلاث مرات، لكن الولايات المتحدة الأمريكية، منعت المفاوضات في كل مرة. لا يزال يتعين على كييف توقيع السلام، فقط بشروط أسوأ ما كان يمكن القيام به، في وقت سابق".وأشار إلى الوعي الناشئ في الغرب بأن الصراع لن ينتهي فقط بانتصار القوات المسلحة الأوكرانية، ولكنه لن يجبر موسكو على الاستسلام لمطالب كييف الرئيسية على طاولة المفاوضات.وأضاف سنايدر في مقال لصحيفة"‏The National Interest": "لا يزال يتعين على أوكرانيا ضمان الحياد، فقط من خلال خسارة أجزاء من دونباس وخيرسون وزابوروجيه، والتي كان لا يزال من الممكن الحفاظ عليها في ذلك الوقت (من المفاوضات الأولى)".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231014/إعلام-زيلينسكي-على-حافة-الهاوية-1081994158.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: الرئيس الأوكراني سيندم مستقبلا

11:55 GMT 20.10.2023
© Sputnik . Igor Maslov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Sputnik . Igor Maslov
/
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أفاد الصحفي تيد سنايدر، بأن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، سيندم على أنه لم يبرم معاهدة سلام مع روسيا، في وقت سابق.
وقال سنايدر: "منذ بداية الصراع، أتيحت لأوكرانيا الفرصة لإنهائه دبلوماسيا ثلاث مرات، لكن الولايات المتحدة الأمريكية، منعت المفاوضات في كل مرة. لا يزال يتعين على كييف توقيع السلام، فقط بشروط أسوأ ما كان يمكن القيام به، في وقت سابق".
وأشار إلى الوعي الناشئ في الغرب بأن الصراع لن ينتهي فقط بانتصار القوات المسلحة الأوكرانية، ولكنه لن يجبر موسكو على الاستسلام لمطالب كييف الرئيسية على طاولة المفاوضات.
وأضاف سنايدر في مقال لصحيفة"‏The National Interest": "لا يزال يتعين على أوكرانيا ضمان الحياد، فقط من خلال خسارة أجزاء من دونباس وخيرسون وزابوروجيه، والتي كان لا يزال من الممكن الحفاظ عليها في ذلك الوقت (من المفاوضات الأولى)".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: زيلينسكي على "حافة الهاوية"
14 أكتوبر, 09:16 GMT
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، من "الهجوم المضاد".
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