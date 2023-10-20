https://sputnikarabic.ae/20231020/إعلام-الرئيس-الأوكراني-سيندم-مستقبلا-1082242832.html

إعلام: الرئيس الأوكراني سيندم مستقبلا

إعلام: الرئيس الأوكراني سيندم مستقبلا

أفاد الصحفي تيد سنايدر، بأن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، سيندم على أنه لم يبرم معاهدة سلام مع روسيا، في وقت سابق. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T11:55+0000

2023-10-20T11:55+0000

2023-10-20T11:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال سنايدر: "منذ بداية الصراع، أتيحت لأوكرانيا الفرصة لإنهائه دبلوماسيا ثلاث مرات، لكن الولايات المتحدة الأمريكية، منعت المفاوضات في كل مرة. لا يزال يتعين على كييف توقيع السلام، فقط بشروط أسوأ ما كان يمكن القيام به، في وقت سابق".وأشار إلى الوعي الناشئ في الغرب بأن الصراع لن ينتهي فقط بانتصار القوات المسلحة الأوكرانية، ولكنه لن يجبر موسكو على الاستسلام لمطالب كييف الرئيسية على طاولة المفاوضات.وأضاف سنايدر في مقال لصحيفة"‏The National Interest": "لا يزال يتعين على أوكرانيا ضمان الحياد، فقط من خلال خسارة أجزاء من دونباس وخيرسون وزابوروجيه، والتي كان لا يزال من الممكن الحفاظ عليها في ذلك الوقت (من المفاوضات الأولى)".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، من "الهجوم المضاد".

https://sputnikarabic.ae/20231014/إعلام-زيلينسكي-على-حافة-الهاوية-1081994158.html

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