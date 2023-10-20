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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231020/إعلام-زيلينسكي-سيرغم-للموافقة-على-4-شروط-للسلام-في-ظل-تلاشي-الدعم-الغربي-1082226891.html
إعلام: زيلينسكي سيرغم للموافقة على 4 شروط للسلام في ظل تلاشي الدعم الغربي
إعلام: زيلينسكي سيرغم للموافقة على 4 شروط للسلام في ظل تلاشي الدعم الغربي
أفادت صحيفة فرنسية، بأنه سيتعين على أوكرانيا، تقديم تنازلات جادة من أجل تحقيق السلام. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T07:52+0000
2023-10-20T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة، مشيرة إلى الأزمة الأوكرانية: "لا يمكن أن يشمل القرار وقفا بسيطا لإطلاق النار وتجميد النزاع، وسيتطلب هذا بالطبع مفاوضات شاملة لاستعادة الاستقرار والأمن في أوروبا. كلما أسرعت النخب الحاكمة في أوروبا في فهم ذلك، كان ذلك أفضل".وأضافت الصحيفة: "من الواضح أن هذه الأحكام يصعب على الفصيل القومي الحالي للحكومة في أوكرانيا قبولها، ولكن ما هو الحل الآخر الممكن؟ استمرار لا نهاية له للصراع مع عدد القتلى المتزايد باستمرار؟".وبحسب صحيفة "Front Populaire"، فإنه "لا يمكن التوصل إلى حل فعّال لهذه الأزمة بوقف بسيط لإطلاق النار وتجميد الأعمال العدائية. كلما أسرعت النخب الحاكمة في أوروبا في إدراك ذلك، كان ذلك أفضل بالنسبة لهم".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "أوكرانيا ستتفاوض إذا كانت هناك مبادرة من روسيا"، وبحسب قوله، فإن "الولايات المتحدة ستدعم سلطات كييف إذا أعلنت استعدادها للحوار". وفي الوقت نفسه، أكد أن "أوكرانيا لن تتخلى عن مطالباتها بأراضيها السابقة".
https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-غضب-في-أوكرانيا-من-زج-المرضى-والمعاقين-في-الجيش-1082203216.html
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روسيا, العالم

إعلام: زيلينسكي سيرغم للموافقة على 4 شروط للسلام في ظل تلاشي الدعم الغربي

07:52 GMT 20.10.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أفادت صحيفة فرنسية، بأنه سيتعين على أوكرانيا، تقديم تنازلات جادة من أجل تحقيق السلام.
وقالت الصحيفة، مشيرة إلى الأزمة الأوكرانية: "لا يمكن أن يشمل القرار وقفا بسيطا لإطلاق النار وتجميد النزاع، وسيتطلب هذا بالطبع مفاوضات شاملة لاستعادة الاستقرار والأمن في أوروبا. كلما أسرعت النخب الحاكمة في أوروبا في فهم ذلك، كان ذلك أفضل".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيتعين عليه الموافقة على أربعة شروط من أجل ضمان السلام في وضع بدأ فيه الدعم الغربي يتلاشى. أولا، سيتعين على كييف الاعتراف بفقدان أراضيها. ثانيا، يجب أن تصبح "محايدة"، أي التخلي عن الرغبة في الانضمام إلى "الناتو" والاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن ينص الدستور على استخدام اللغة الروسية على قدم المساواة مع اللغة الأوكرانية. وأخيرا، يجب أن تمر أوكرانيا بشكل محدود من نزع السلاح، والذي يمكن تعويضه بمعاهدة دفاع مشترك بينها وبين ألمانيا وفرنسا وبولندا".

وأضافت الصحيفة: "من الواضح أن هذه الأحكام يصعب على الفصيل القومي الحالي للحكومة في أوكرانيا قبولها، ولكن ما هو الحل الآخر الممكن؟ استمرار لا نهاية له للصراع مع عدد القتلى المتزايد باستمرار؟".
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وبحسب صحيفة "Front Populaire"، فإنه "لا يمكن التوصل إلى حل فعّال لهذه الأزمة بوقف بسيط لإطلاق النار وتجميد الأعمال العدائية. كلما أسرعت النخب الحاكمة في أوروبا في إدراك ذلك، كان ذلك أفضل بالنسبة لهم".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "أوكرانيا ستتفاوض إذا كانت هناك مبادرة من روسيا"، وبحسب قوله، فإن "الولايات المتحدة ستدعم سلطات كييف إذا أعلنت استعدادها للحوار". وفي الوقت نفسه، أكد أن "أوكرانيا لن تتخلى عن مطالباتها بأراضيها السابقة".
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