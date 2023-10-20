https://sputnikarabic.ae/20231020/إعلام-زيلينسكي-سيرغم-للموافقة-على-4-شروط-للسلام-في-ظل-تلاشي-الدعم-الغربي-1082226891.html

إعلام: زيلينسكي سيرغم للموافقة على 4 شروط للسلام في ظل تلاشي الدعم الغربي

إعلام: زيلينسكي سيرغم للموافقة على 4 شروط للسلام في ظل تلاشي الدعم الغربي

أفادت صحيفة فرنسية، بأنه سيتعين على أوكرانيا، تقديم تنازلات جادة من أجل تحقيق السلام. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T07:52+0000

2023-10-20T07:52+0000

2023-10-20T07:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة، مشيرة إلى الأزمة الأوكرانية: "لا يمكن أن يشمل القرار وقفا بسيطا لإطلاق النار وتجميد النزاع، وسيتطلب هذا بالطبع مفاوضات شاملة لاستعادة الاستقرار والأمن في أوروبا. كلما أسرعت النخب الحاكمة في أوروبا في فهم ذلك، كان ذلك أفضل".وأضافت الصحيفة: "من الواضح أن هذه الأحكام يصعب على الفصيل القومي الحالي للحكومة في أوكرانيا قبولها، ولكن ما هو الحل الآخر الممكن؟ استمرار لا نهاية له للصراع مع عدد القتلى المتزايد باستمرار؟".وبحسب صحيفة "Front Populaire"، فإنه "لا يمكن التوصل إلى حل فعّال لهذه الأزمة بوقف بسيط لإطلاق النار وتجميد الأعمال العدائية. كلما أسرعت النخب الحاكمة في أوروبا في إدراك ذلك، كان ذلك أفضل بالنسبة لهم".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "أوكرانيا ستتفاوض إذا كانت هناك مبادرة من روسيا"، وبحسب قوله، فإن "الولايات المتحدة ستدعم سلطات كييف إذا أعلنت استعدادها للحوار". وفي الوقت نفسه، أكد أن "أوكرانيا لن تتخلى عن مطالباتها بأراضيها السابقة".

https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-غضب-في-أوكرانيا-من-زج-المرضى-والمعاقين-في-الجيش-1082203216.html

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