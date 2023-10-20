عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231020/اكتشاف-مشهد-مذهل-لرأس-السنة-القديم-في-مصر-على-سطح-معبد-عمره-2200-عام-صور--1082255283.html
اكتشاف مشهد مذهل لرأس السنة القديم في مصر على سطح معبد عمره 2200 عام... صور
اكتشاف مشهد مذهل لرأس السنة القديم في مصر على سطح معبد عمره 2200 عام... صور
اكتشف باحثون مشهدًا مذهلاً لرأس السنة، رسمه المصريون القدماء خلال ترميم الأعمال الفنية على سقف معبد إسنا، وهو معبد تم بناؤه منذ نحو 2200 عام وخضع لعملية تجديد... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T15:01+0000
2023-10-20T15:01+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082255098_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_31684d552cc660793a85b472ef690455.jpg
وتُظهر اللوحات "الآلهة المصرية أوريون وتسمى أيضًا ساه وسوثيس وأنوكيس على متن قوارب مجاورة مع إلهة السماء نوت وهي تبتلع سماء المساء فوقهم - وهي أسطورة توضح تفاصيل رأس السنة المصرية"، وفقًا لبيان صادر عام 2016 عن جامعة "توبنغن" في ألمانيا، التي قادت عملية الترميم بالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار المصريةوذكرت مجلة علمية أن الأعمال الفنية الخاصة بالعام الجديد هي الأحدث من بين العديد من الاكتشافات التي توصل إليها العلماء في معبد إسنا، الذي كانت لوحاته محجوبة بما يعادل ألفي عام من السخام والأوساخ وحتى فضلات الطيور.وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قام العلماء بتنظيف السقف، وكشفوا عن مجموعة متنوعة من الصور بما في ذلك صور الأبراج القديمة والأبراج الفلكية المختلفة، والآلهة الأسطورية وأكثر من 200 نقش لم تكن معروفة من قبل.والآن بعد الانتهاء من ترميم السقف، قام الفريق بتنظيف جدران المعبد وأعمدته، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.وقال ليتز إنه من المتوقع أن يكشف هذا الترميم عن ألوان وتفاصيل جديدة للصور التي يمكن رؤيتها بشكل خافت من خلال الأوساخ، مثل "عروش الآلهة" وتفاصيل عن الملابس.
https://sputnikarabic.ae/20231020/اكتشاف-يخفف-الآلام-العصبية-بواسطة-الضوء-1082229012.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082255098_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_6392e709d90f0987d1e155546e681527.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

اكتشاف مشهد مذهل لرأس السنة القديم في مصر على سطح معبد عمره 2200 عام... صور

15:01 GMT 20.10.2023
© Photo / Color Crescent/unsplashاكتشاف مشهد مذهل لرأس السنة القديم في مصر على سطح معبد
اكتشاف مشهد مذهل لرأس السنة القديم في مصر على سطح معبد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Photo / Color Crescent/unsplash
تابعنا عبرTelegramNabd
اكتشف باحثون مشهدًا مذهلاً لرأس السنة، رسمه المصريون القدماء خلال ترميم الأعمال الفنية على سقف معبد إسنا، وهو معبد تم بناؤه منذ نحو 2200 عام وخضع لعملية تجديد كبيرة منذ نحو 2000 عام عندما سيطر الرومان على مصر.
وتُظهر اللوحات "الآلهة المصرية أوريون وتسمى أيضًا ساه وسوثيس وأنوكيس على متن قوارب مجاورة مع إلهة السماء نوت وهي تبتلع سماء المساء فوقهم - وهي أسطورة توضح تفاصيل رأس السنة المصرية"، وفقًا لبيان صادر عام 2016 عن جامعة "توبنغن" في ألمانيا، التي قادت عملية الترميم بالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار المصرية

قال كريستيان ليتز، أستاذ علم المصريات في جامعة "توبنغن": "يفيض النيل موسميا في هذا الوقت، ويعتقد قدماء المصريين أنه بعد نحو 100 يوم من ظهور سيريوس، كانت الإلهة أنوكيس هي المسؤولة عن انحسار مياه فيضان النيل".

الألياف البصرية المخففة للألم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
مجتمع
اكتشاف يخفف الآلام العصبية بواسطة الضوء
09:10 GMT
وذكرت مجلة علمية أن الأعمال الفنية الخاصة بالعام الجديد هي الأحدث من بين العديد من الاكتشافات التي توصل إليها العلماء في معبد إسنا، الذي كانت لوحاته محجوبة بما يعادل ألفي عام من السخام والأوساخ وحتى فضلات الطيور.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قام العلماء بتنظيف السقف، وكشفوا عن مجموعة متنوعة من الصور بما في ذلك صور الأبراج القديمة والأبراج الفلكية المختلفة، والآلهة الأسطورية وأكثر من 200 نقش لم تكن معروفة من قبل.
والآن بعد الانتهاء من ترميم السقف، قام الفريق بتنظيف جدران المعبد وأعمدته، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
وقال ليتز إنه من المتوقع أن يكشف هذا الترميم عن ألوان وتفاصيل جديدة للصور التي يمكن رؤيتها بشكل خافت من خلال الأوساخ، مثل "عروش الآلهة" وتفاصيل عن الملابس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала