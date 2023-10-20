https://sputnikarabic.ae/20231020/اكتشاف-نوع-جديد-من-تمساح-العصر-الجليدي-المنقرض-1082225624.html
اكتشاف نوع جديد من تماسيح العصر الجليدي المنقرضة
اكتشاف نوع جديد من تماسيح العصر الجليدي المنقرضة
كشفت وزارة الموارد البيئية الطبيعية في تايلند، معلومات عن تمساح قديم عاش خلال حقبة العصر الجليدي، وذلك خلال حفريات لباطن الأرض من قبل السلطات المحلية. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T06:45+0000
2023-10-20T06:45+0000
2023-10-20T06:47+0000
العالم
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وذكرت الوزارة أنه "تم العثور على بقايا متحجرة لتمساح، في عام 2005، في منطقة نون سونغ في مقاطعة ناخون راتشاسيما شمال شرقي تايلاند".وأشارت الوزارة إلى أنه "لمدة 13 عاما، قام فريق مشترك من العلماء التايلنديين والألمان بفحص الهيكل العظمي وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنه نوع جديد من التماسيح القديمة".وتم تسمية التمساح "مونينسيس" (تمساح نهر القمر) على اسم النهر، الذي تم اكتشاف بقايا التمساح بالقرب منه.ووفقا لنتائج دراسة نشرت في مجلة "ساينتفيك ريبورتس" العلمية، فمن الممكن أن "هذا النوع من التماسيح كان موجودا، منذ نحو 230 ألف سنة - خلال عصر البليستوسين الأوسط، والذي يسمى أيضا العصر الجليدي".
https://sputnikarabic.ae/20230810/دراسة-تكشف-سبب-انجذاب-تمساح-النيل-للأطفال-الرضع--1079951406.html
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العالم
اكتشاف نوع جديد من تماسيح العصر الجليدي المنقرضة
06:45 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 20.10.2023) تابعنا عبر
كشفت وزارة الموارد البيئية الطبيعية في تايلند، معلومات عن تمساح قديم عاش خلال حقبة العصر الجليدي، وذلك خلال حفريات لباطن الأرض من قبل السلطات المحلية.
وذكرت الوزارة أنه "تم العثور على بقايا متحجرة لتمساح، في عام 2005، في منطقة نون سونغ في مقاطعة ناخون راتشاسيما شمال شرقي تايلاند".
وأشارت الوزارة إلى أنه "لمدة 13 عاما، قام فريق مشترك من العلماء التايلنديين والألمان بفحص الهيكل العظمي وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنه نوع جديد من التماسيح القديمة".
وتم تسمية التمساح "مونينسيس" (تمساح نهر القمر) على اسم النهر، الذي تم اكتشاف بقايا التمساح بالقرب منه.
ووفقا لنتائج دراسة نشرت في مجلة "ساينتفيك ريبورتس" العلمية، فمن الممكن أن "هذا النوع من التماسيح كان موجودا، منذ نحو 230 ألف سنة - خلال عصر البليستوسين الأوسط، والذي يسمى أيضا العصر الجليدي".