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اكتشاف نوع جديد من تماسيح العصر الجليدي المنقرضة
اكتشاف نوع جديد من تماسيح العصر الجليدي المنقرضة
كشفت وزارة الموارد البيئية الطبيعية في تايلند، معلومات عن تمساح قديم عاش خلال حقبة العصر الجليدي، وذلك خلال حفريات لباطن الأرض من قبل السلطات المحلية. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T06:45+0000
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العالم
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وذكرت الوزارة أنه "تم العثور على بقايا متحجرة لتمساح، في عام 2005، في منطقة نون سونغ في مقاطعة ناخون راتشاسيما شمال شرقي تايلاند".وأشارت الوزارة إلى أنه "لمدة 13 عاما، قام فريق مشترك من العلماء التايلنديين والألمان بفحص الهيكل العظمي وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنه نوع جديد من التماسيح القديمة".وتم تسمية التمساح "مونينسيس" (تمساح نهر القمر) على اسم النهر، الذي تم اكتشاف بقايا التمساح بالقرب منه.ووفقا لنتائج دراسة نشرت في مجلة "ساينتفيك ريبورتس" العلمية، فمن الممكن أن "هذا النوع من التماسيح كان موجودا، منذ نحو 230 ألف سنة - خلال عصر البليستوسين الأوسط، والذي يسمى أيضا العصر الجليدي".
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العالم
العالم

اكتشاف نوع جديد من تماسيح العصر الجليدي المنقرضة

06:45 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 20.10.2023)
© Photo / pixabay12019 رأس تمساح صغير
رأس تمساح صغير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Photo / pixabay12019
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كشفت وزارة الموارد البيئية الطبيعية في تايلند، معلومات عن تمساح قديم عاش خلال حقبة العصر الجليدي، وذلك خلال حفريات لباطن الأرض من قبل السلطات المحلية.
وذكرت الوزارة أنه "تم العثور على بقايا متحجرة لتمساح، في عام 2005، في منطقة نون سونغ في مقاطعة ناخون راتشاسيما شمال شرقي تايلاند".
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وأشارت الوزارة إلى أنه "لمدة 13 عاما، قام فريق مشترك من العلماء التايلنديين والألمان بفحص الهيكل العظمي وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنه نوع جديد من التماسيح القديمة".
وتم تسمية التمساح "مونينسيس" (تمساح نهر القمر) على اسم النهر، الذي تم اكتشاف بقايا التمساح بالقرب منه.
ووفقا لنتائج دراسة نشرت في مجلة "ساينتفيك ريبورتس" العلمية، فمن الممكن أن "هذا النوع من التماسيح كان موجودا، منذ نحو 230 ألف سنة - خلال عصر البليستوسين الأوسط، والذي يسمى أيضا العصر الجليدي".
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