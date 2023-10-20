https://sputnikarabic.ae/20231020/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-مواقع-لـحزب-الله-في-لبنان-فيديو-1082226715.html

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لـ"حزب الله" في لبنان... فيديو

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لـ"حزب الله" في لبنان... فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استهداف بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T07:32+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قامت مسيرة تابعة للجيش بالقضاء على مخرب داخل الأراضي اللبنانية".وأضاف البيان: "كما أغار الجيش، الليلة الماضية، على بنى تحتية عدة تابعة لـ"حزب الله" ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان نحو إسرائيل، يوم أمس".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه "شن خلال ساعات الليل، غارات على أكثر من 100 هدف تابع للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة".وأكد أنه "تمت تصفية عنصر من "حماس" شارك في الهجوم على منطقة غلاف غزة".بالإضافة إلى ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي مسجدا في منطقة جباليا في قطاع غزة، بزعم أن "مقاتلي حركة "حماس"، كانوا يتجمعون فيه ويستخدمونه في تخزين الأسلحة".وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "طيران الجيش الإسرائيلي، دمر خلال الغارات المكثفة أكثر من 20 برجا سكنيا في مدينة الزهراء"، الواقعة جنوبي قطاع غزة، وهي مدينة جديدة أنشأتها السلطة الفلسطينية لموظفي وزاراتها وإداراتها المختلفة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231018/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-دبابة-إسرائيلية-في-موقع-الراهب-مقابل-عيتا-الشعب-جنوب-لبنان-1082133191.html

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