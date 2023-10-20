https://sputnikarabic.ae/20231020/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إجلاء-مستوطني-كريات-شمونا-شمالي-البلاد-إلى-أماكن-آمنة-1082224013.html

‏الجيش الإسرائيلي يعلن إجلاء مستوطني "كريات شمونا" شمالي البلاد إلى أماكن آمنة

‏الجيش الإسرائيلي يعلن إجلاء مستوطني "كريات شمونا" شمالي البلاد إلى أماكن آمنة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تفعيل خطة لإجلاء مستوطني "كريات شمونا" شمالي البلاد إلى أماكن آمنة. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T05:45+0000

2023-10-20T05:45+0000

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ونشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا عسكريا أكد من خلاله أن "هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، تقوم بوضع خطة لإجلاء مستوطني "كريات شمونا" على الحدود اللبنانية إلى بيوت الضيافة التي تمولها البلاد".وأفاد البيان العسكري الإسرائيلي بأن "وزير الدفاع يوآف غالانت، قد صادق على تلك الخطة، وأن قائد المنطقة الشمالية العسكرية الواقعة أمام الحدود اللبنانية، قد أبلغ رئيس بلدية المستوطنة بهذا القرار".وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن "خطة إجلاء مستوطني "كريات شمونا" ستتم بالتنسيق بين السلطة المحلية ووزارة السياحة وقيادة الجبهة الداخلية في وزارة الدفاع الإسرائيلية".وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن "إطلاق صواريخ مضادة للدروع من جنوبي لبنان"، وقال في بيان له، إن "القصف استهدف معسكر "المنارة" على الحدود اللبنانية"، مشيرًا إلى أن قواته ردت بقصف مدفعي، بحسب البيان.وأشار البيان إلى ضرب أهداف لـ"حزب الله" في لبنان، وقال إن "القصف استهدف موقع مراقبة باتجاه البحر، حيث تم إطلاق نيران مضادة للدبابات، وذلك ردا على إطلاق نار من عناصر "حزب الله" على إسرائيل".من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، مقتل 2 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بحسب البيان.وتشهد حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.ونشر "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، فيديو يوثق هجمات أطلقها تجاه عدد من المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون‎، مشيرًا إلى أن "الهجمات استهدفت مواقع في "الرادار" و"رويسات العلم" و"السماقة" و"زبدين" و"رمثا"، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة".وفي السياق ذاته، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، يتراوح بين 200 إلى 250".

https://sputnikarabic.ae/20231019/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-صواريخ-مضادة-للدروع-من-جنوب-لبنان-وقواتنا-ترد-بقصف-مدفعي-1082192186.html

https://sputnikarabic.ae/20231019/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-حزب-الله-أقوى-من-حماس-بـ10-مرات-1082181289.html

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