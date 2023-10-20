https://sputnikarabic.ae/20231020/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أكثر-من-100-هدف-في-غزة-خلال-ساعات-1082225332.html

الجيش الإسرائيلي يهاجم أكثر من 100 هدف في غزة ليل الأمس

الجيش الإسرائيلي يهاجم أكثر من 100 هدف في غزة ليل الأمس

هاجم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أكثر من 100 هدف في قطاع غزة، خلال ساعات الليل فقط، ومنها وحدة سلاح الجو التابعة لحركة "حماس". 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T06:18+0000

2023-10-20T06:18+0000

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ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، صباح اليوم الجمعة، عن بيان عسكري للجيش الإسرائيلي، أنه قام بمهاجمة أكثر من 100 هدف في غزة، على رأسها خلية تابعة لوحدة سلاح الجو بحركة "حماس" في القطاع، بحسب القناة.وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "طيران الجيش الإسرائيلي دمر من خلال الغارات المكثفة أكثر من 20 برجا سكنيا في مدينة الزهراء"، الواقعة جنوبي قطاع غزة، وهي مدينة جديدة أنشأتها السلطة الفلسطينية لموظفي وزاراتها وإداراتها المختلفة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231020/بايدن-يؤكد-دعم-إسرائيل-اللامحدود-في-حربها-على-غزة-ويتجاهل-الدعوة-إلى-هدنة-إنسانية-1082221985.html

https://sputnikarabic.ae/20231020/صحيفة-خبراء-يتخوفون-من-مفاجآت-وقدرات-حماس-التكنولوجية-في-مجال-الأسلحة-1082223338.html

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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار