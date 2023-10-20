https://sputnikarabic.ae/20231020/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-ضربات-على-أراضي-لبنان-بالقرب-من-الحدود-1082257152.html

الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات على أراضي لبنان بالقرب من الحدود

الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات على أراضي لبنان بالقرب من الحدود

أفاد الجيش الإسرائيلي، بأنها ضربت أراضي لبنان بالقرب من الحدود، ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T15:36+0000

2023-10-20T15:36+0000

2023-10-20T15:36+0000

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

أخبار حزب الله

العالم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/i/logo/logo-social.png

وقال الجيش في صفحته على "تلغرام": "منذ بعض الوقت، ضرب جيش الدفاع الإسرائيلي خلية إرهابية على الأراضي اللبنانية المتاخمة للحدود الإسرائيلية".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، عن قيامه بمهاجمة تجمعا لجنود إسرائيليين في ثكنة هونين المحتلة (راميم)، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، وذلك ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي، بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية.وأضاف "حزب الله" في بيان له، أنه "استهدف مواقع لجيش ‏الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي: الرمثة، زبدين، الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قامت مسيرة تابعة للجيش بالقضاء على مخرب داخل الأراضي اللبنانية".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231019/الجيش-الإسرائيلي--إطلاق-حماس-صواريخ-من-لبنان-كان-بموافقة-حزب-الله-الذي-سيتحمل-العواقب-1082217536.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, العالم, إسرائيل