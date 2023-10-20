https://sputnikarabic.ae/20231020/الحكومة-الإسرائيلية-تقرر-إغلاق-مكاتب-قناة-الجزيرة-القطرية-في-إسرائيل-1082228083.html

الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق مكاتب قناة "الجزيرة" القطرية في إسرائيل

الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق مكاتب قناة "الجزيرة" القطرية في إسرائيل

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها صادقت على قوانين طوارئ بهدف إغلاق وسائل إعلام وقنوات فضائية بزعم أنها "تستهدف أمن الدولة"، والتي تسمح بإغلاق مكاتب شبكة... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت وزارة الاتصالات، في بيان، أنه "بموجب تعليمات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، وبتأييد من الموساد والشاباك ووزارة الأمن، وموافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، صادقت الحكومة، اليوم الجمعة، على إيقاف عمل شبكة "الجزيرة"، خلال فترة الحرب على غزة".وأضاف البيان أن "إغلاق شبكة "الجزيرة" يأتي في أعقاب تقديم إثبات على أنها تساعد العدو، وتبث دعاية في خدمة "حماس" بالعربية والإنجليزية لمشاهديها في أنحاء العالم، كما أنها تنقل معلومات حساسة إلى أعدائنا"، بحسب البيان.ونقل البيان عن وزير الاتصالات شلومو كرعي، قوله إن "إسرائيل في حرب، ولن نسمح بأي شكل ببث تقارير تلحق ضررا بأمن الدولة".وادعى كرعي أن "تقارير ومراسلي قناة "الجزيرة" يقومون ببث تحريضي ضد إسرائيل، يخدم "حماس" والمنظمات الإرهابية من خلال تقارير دعائية وتشجيع على العنف ضد إسرائيل".ووفقا للتقارير الإسرائيلية، سيطرح إغلاق شبكة "الجزيرة"، خلال الاجتماع القريب للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وبعد مصادقة الكابينيت، سيوقّع كرعي على أمر وقف البث من إسرائيل، الذي سيخرج إلى حيز التنفيذ فورا".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231020/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مسجدا-في-منطقة-جباليا-في-قطاع-غزة-فيديو-1082226429.html

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