https://sputnikarabic.ae/20231020/الخارجية-التركية-الأزمة-في-قطاع-غزة-قد-تؤدي-حرب-واسعة-النطاق-1082265192.html
الخارجية التركية: الأزمة في قطاع غزة قد تؤدي حرب واسعة النطاق
الخارجية التركية: الأزمة في قطاع غزة قد تؤدي حرب واسعة النطاق
صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن الأزمة الحالية في قطاع غزة قد تؤدي إلى حرب أكبر في المنطقة إذا لم يتم حلها. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
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وقال خلال مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية: "أمامنا خياران، إما أن يتم حل الأزمة وتؤدي إلى سلام طويل الأمد، أو ينتظرنا بديل رهيب، حرب طويلة وواسعة النطاق في المنطقة وعدم استقرار".وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231020/كتائب-القسام-تعلن-إطلاق-سراح-أمريكيتين-بوساطة-قطرية--1082262430.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
الخارجية التركية: الأزمة في قطاع غزة قد تؤدي حرب واسعة النطاق
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صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن الأزمة الحالية في قطاع غزة قد تؤدي إلى حرب أكبر في المنطقة إذا لم يتم حلها.
وقال خلال مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية: "أمامنا خياران، إما أن يتم حل الأزمة وتؤدي إلى سلام طويل الأمد، أو ينتظرنا بديل رهيب، حرب طويلة وواسعة النطاق في المنطقة وعدم استقرار".
ووفقا له، لا أحد يريد سيناريو كارثيا مع صراع إقليمي واسع النطاق.
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.