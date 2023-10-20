https://sputnikarabic.ae/20231020/الذكاء-الاصطناعي-يدعم-طريقة-علاج-صينية-باللسان-عمرها-ألفي-عام-1082243565.html
الذكاء الاصطناعي يدعم طريقة علاج صينية عبر فحص اللسان عمرها 2000عام
الذكاء الاصطناعي يدعم طريقة علاج صينية عبر فحص اللسان عمرها 2000عام
قام المعالجون الصينيون بالأعشاب، منذ 2000 عام، بتشخيص الأمراض عن طريق فحص لسان الإنسان، ويتم الآن تعزيز هذه الطريقة من خلال الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T12:15+0000
2023-10-20T12:15+0000
2023-10-20T12:26+0000
مجتمع
علوم
معلومات
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وأظهرت دراسة تعاونية بين باحثين عراقيين وأستراليين أن "نظام تشخيص اللسان بمساعدة الكمبيوتر يمكن أن يحدد بدقة أمراضا مثل مرض السكري والفشل الكلوي، في 94% من الحالات".وتوفر مثل هذه الأساليب التشخيصية، التي غالبا ما تستخدم أجهزة بسيطة، بديلا واعدا وفعالا من حيث التكلفة لمراقبة الصحة عن بعد.تكتسب أنظمة تشخيص اللسان اهتمامًا سريعًا بسبب زيادة المراقبة الصحية عن بعد في جميع أنحاء العالم، وتوفر دراسة أجراها باحثون عراقيون وأستراليون المزيد من الأدلة على الدقة المتزايدة لهذه التكنولوجيا للكشف عن الأمراض.استخدم مهندسون من الجامعة التقنية الوسطى (MTU) في بغداد، وجامعة جنوب أستراليا (UniSA)، كاميرا ويب "USB" وجهاز كمبيوتر لالتقاط صور اللسان من 50 مريضا يعانون من مرض السكري والفشل الكلوي وفقر الدم، ومقارنة الألوان مع قاعدة بيانات مكونة من صور 9000 لسان.وباستخدام تقنيات معالجة الصور، تمكنوا من تشخيص الأمراض بشكل صحيح في 94% من الحالات، مقارنة بالنتائج المخبرية، كما تم إرسال بريد صوتي يحدد لون اللسان والمرض عبر رسالة نصية إلى المريض أو مقدم الرعاية الصحية المرشح.وأضاف: "لقد أيّد الطب التقليدي هذه الطريقة منذ فترة طويلة، ما يدل على أن لون وشكل وسمك اللسان يمكن أن يكشف عن علامات مرض السكري ومشاكل الكبد ومشاكل الدورة الدموية والجهاز الهضمي، فضلا عن أمراض الدم والقلب".وتابع: "بأخذ هذه الخطوة إلى الأمام، يتم الآن إجراء طرق جديدة لتشخيص المرض من مظهر اللسان عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي والكاميرا،حتى الهاتف الذكي".وأشار إلى أن "تحليل اللسان المحوسب دقيق للغاية ويمكن أن يساعد في تشخيص الأمراض عن بعد بطريقة آمنة وفعالة وسهلة وغير مؤلمة وغير مكلفة، وهذا مهم بشكل خاص في أعقاب جائحة عالمية مثل فيروس "كورونا"، حيث يمكن أن يكون الوصول إلى المراكز الصحية معرضًا للخطر".وأظهرت دراسة أجريت، عام 2022 في أوكرانيا، وحللت صور لسان 135 مريضًا بفيروس "كورونا" عبر الهاتف الذكي، أن 64% من المرضى الذين يعانون من عدوى خفيفة لديهم لسان وردي شاحب، و62% من المرضى الذين يعانون من عدوى متوسطة لديهم لسان أحمر، و99% من المرضى الذين يعانون من عدوى خفيفة، كان لعدوى فيروس "كورونا" الشديدة لسان أحمر داكن.وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية، لقد قامت الدراسات السابقة التي استخدمت أنظمة تشخيص اللسان بتشخيص التهاب الزائدة الدودية والسكري وأمراض الغدة الدرقية بدقة، ويقول الأستاذ المساعد الناجي: "في دراستنا، حققنا دقة بنسبة 94% مع ثلاثة أمراض، لذا فإن هناك إمكانية لتحسين هذا البحث بشكل أكبر".
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علوم, معلومات
الذكاء الاصطناعي يدعم طريقة علاج صينية عبر فحص اللسان عمرها 2000عام
12:15 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 20.10.2023) تابعنا عبر
قام المعالجون الصينيون بالأعشاب، منذ 2000 عام، بتشخيص الأمراض عن طريق فحص لسان الإنسان، ويتم الآن تعزيز هذه الطريقة من خلال الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي.
وأظهرت دراسة تعاونية بين باحثين عراقيين وأستراليين أن "نظام تشخيص اللسان بمساعدة الكمبيوتر يمكن أن يحدد بدقة أمراضا مثل مرض السكري والفشل الكلوي، في 94% من الحالات".
وتوفر مثل هذه الأساليب التشخيصية، التي غالبا ما تستخدم أجهزة بسيطة، بديلا واعدا وفعالا من حيث التكلفة لمراقبة الصحة عن بعد.
فإن ممارسة عمرها 2000 عام، من قبل المعالجين بالأعشاب الصينيين، كفحص اللسان البشري بحثًا عن علامات المرض، يتبناها الآن علماء الكمبيوتر باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.
تكتسب أنظمة تشخيص اللسان اهتمامًا سريعًا بسبب زيادة المراقبة الصحية عن بعد في جميع أنحاء العالم، وتوفر دراسة أجراها باحثون عراقيون وأستراليون المزيد من الأدلة على الدقة المتزايدة لهذه التكنولوجيا للكشف عن الأمراض.
استخدم مهندسون من الجامعة التقنية الوسطى (MTU) في بغداد، وجامعة جنوب أستراليا (UniSA)، كاميرا ويب "USB" وجهاز كمبيوتر لالتقاط صور اللسان من 50 مريضا يعانون من مرض السكري والفشل الكلوي وفقر الدم، ومقارنة الألوان مع قاعدة بيانات مكونة من صور 9000 لسان.
وباستخدام تقنيات معالجة الصور، تمكنوا من تشخيص الأمراض بشكل صحيح في 94% من الحالات، مقارنة بالنتائج المخبرية، كما تم إرسال بريد صوتي يحدد لون اللسان والمرض عبر رسالة نصية إلى المريض أو مقدم الرعاية الصحية المرشح.
وقال الأستاذ المساعد علي الناجي: "منذ آلاف السنين، كان الطب الصيني رائدًا في ممارسة فحص اللسان للكشف عن المرض".
وأضاف: "لقد أيّد الطب التقليدي هذه الطريقة منذ فترة طويلة، ما يدل على أن لون وشكل وسمك اللسان يمكن أن يكشف عن علامات مرض السكري ومشاكل الكبد ومشاكل الدورة الدموية والجهاز الهضمي، فضلا عن أمراض الدم والقلب".
وتابع: "بأخذ هذه الخطوة إلى الأمام، يتم الآن إجراء طرق جديدة لتشخيص المرض من مظهر اللسان عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي والكاميرا،حتى الهاتف الذكي".
وأشار إلى أن "تحليل اللسان المحوسب دقيق للغاية ويمكن أن يساعد في تشخيص الأمراض عن بعد بطريقة آمنة وفعالة وسهلة وغير مؤلمة وغير مكلفة، وهذا مهم بشكل خاص في أعقاب جائحة عالمية مثل فيروس "كورونا"، حيث يمكن أن يكون الوصول إلى المراكز الصحية معرضًا للخطر".
وعادة ما يكون لدى مرضى السكري لسان أصفر، ومرضى السرطان لسان أرجواني مع طبقة دهنية سميكة، ومرضى السكتة الدماغية الحادة لديهم لسان أحمر غالبًا ما يكون ملتويًا.
وأظهرت دراسة أجريت، عام 2022 في أوكرانيا، وحللت صور لسان 135 مريضًا بفيروس "كورونا" عبر الهاتف الذكي، أن 64% من المرضى الذين يعانون من عدوى خفيفة لديهم لسان وردي شاحب، و62% من المرضى الذين يعانون من عدوى متوسطة لديهم لسان أحمر، و99% من المرضى الذين يعانون من عدوى خفيفة، كان لعدوى فيروس "كورونا" الشديدة لسان أحمر داكن.
وبحسب مجلة "scitechdaily
" العلمية، لقد قامت الدراسات السابقة التي استخدمت أنظمة تشخيص اللسان بتشخيص التهاب الزائدة الدودية والسكري وأمراض الغدة الدرقية بدقة، ويقول الأستاذ المساعد الناجي: "في دراستنا، حققنا دقة بنسبة 94% مع ثلاثة أمراض، لذا فإن هناك إمكانية لتحسين هذا البحث بشكل أكبر".