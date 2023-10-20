https://sputnikarabic.ae/20231020/السلطات-الجورجية-تستعد-لحرب-نووية-1082230905.html
السلطات الجورجية تستعد لحرب نووية
السلطات الجورجية تستعد لحرب نووية
ذكرت وكالة "سبوتنيك - جورجيا" نقلا عن رئيس جهاز أمن الدولة، جورجي ليلواشفيلي، أن بلاده وضعت خطة في حالة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في المنطقة. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T09:42+0000
2023-10-20T09:42+0000
2023-10-20T09:42+0000
العالم
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وحددت وزارة الصحة الجورجية توزيع الأدوية على السكان ووضعت خطة رعاية الطوارئ، وتخصيص الملاجئ بالرغم من أن هذا سيصبح ذا صلة إذا حدثت ضربة مباشرة.وتابع بالقول إنه خمس قوى "رسمية" وقعت على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام 1968، وأربعة أخرى أعلنت صراحة أو بشكل غير مباشر أنها تمتلك مثل هذه الرؤوس الحربية.
https://sputnikarabic.ae/20231016/روسيا-تلمح-لانسحابها-من-معاهدة-حظر-التجارب-النووية-ردا-على-أمريكا-1082061025.html
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العالم
السلطات الجورجية تستعد لحرب نووية
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ذكرت وكالة "سبوتنيك - جورجيا" نقلا عن رئيس جهاز أمن الدولة، جورجي ليلواشفيلي، أن بلاده وضعت خطة في حالة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في المنطقة.
وحددت وزارة الصحة الجورجية توزيع الأدوية على السكان ووضعت خطة رعاية الطوارئ، وتخصيص الملاجئ بالرغم من أن هذا سيصبح ذا صلة إذا حدثت ضربة مباشرة.
ولفت ليلواشفيلي أنه "يجب أن نتحلى بالذكاء ونتبع سياسة معتدلة وعملية سواء داخل البلاد أو خارجها واليوم هناك تسع قوى نووية في العالم.
وتابع بالقول إنه خمس قوى "رسمية" وقعت على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام 1968، وأربعة أخرى أعلنت صراحة أو بشكل غير مباشر أنها تمتلك مثل هذه الرؤوس الحربية.