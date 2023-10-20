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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231020/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-حصيلة-قتلى-الضفة-الغربية-إلى-81-قتيلا-وأكثر-من-1400-جريح-1082245389.html
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة قتلى الضفة الغربية إلى 81 قتيلا وأكثر من 1400 جريح
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة قتلى الضفة الغربية إلى 81 قتيلا وأكثر من 1400 جريح
ارتفعت حصيلة عدد الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 81 قتيلا وأكثر من 1400 جريح، منذ بداية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T12:23+0000
2023-10-20T12:23+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
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الضفة الغربية - سبوتنيك. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن "الحصيلة في الضفة الغربية بحسب ما وصل إلى المستشفيات،81 شهيدا وأكثر من 1400 جريح".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن أهداف الحرب الدائرة على قطاع غزة، أهمها القضاء على حركة "حماس"، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال اجتماع عسكري مع مسؤولين أمنيين آخرين، أن "هناك أهدافا مهمة لإسرائيل من الحرب على غزة، أهمها القضاء على حركة "حماس".وشدد الجنرال غالانت على أن هناك أهدافا أخرى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من بينها القضاء على ما أسماه بـ"جيوب المقاومة الفلسطينية"، وإنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة.أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231020/الجيش-الإسرائيلي-نستعد-للمناورة-البرية-ونتعلم-من-أخطاء-الماضي-1082230083.html
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة قتلى الضفة الغربية إلى 81 قتيلا وأكثر من 1400 جريح

12:23 GMT 20.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفة شمال الضفة الغربية للمطالبة باسترداد جثامين فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل
وقفة شمال الضفة الغربية للمطالبة باسترداد جثامين فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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ارتفعت حصيلة عدد الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 81 قتيلا وأكثر من 1400 جريح، منذ بداية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.
الضفة الغربية - سبوتنيك. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن "الحصيلة في الضفة الغربية بحسب ما وصل إلى المستشفيات،81 شهيدا وأكثر من 1400 جريح".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
الجيش الإسرائيلي: نستعد للمناورة البرية ونتعلم من أخطاء الماضي
09:25 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن أهداف الحرب الدائرة على قطاع غزة، أهمها القضاء على حركة "حماس"، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال اجتماع عسكري مع مسؤولين أمنيين آخرين، أن "هناك أهدافا مهمة لإسرائيل من الحرب على غزة، أهمها القضاء على حركة "حماس".
وشدد الجنرال غالانت على أن هناك أهدافا أخرى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من بينها القضاء على ما أسماه بـ"جيوب المقاومة الفلسطينية"، وإنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة.
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة
11:28 GMT
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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