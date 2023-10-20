https://sputnikarabic.ae/20231020/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-حصيلة-قتلى-الضفة-الغربية-إلى-81-قتيلا-وأكثر-من-1400-جريح-1082245389.html

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة قتلى الضفة الغربية إلى 81 قتيلا وأكثر من 1400 جريح

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة قتلى الضفة الغربية إلى 81 قتيلا وأكثر من 1400 جريح

ارتفعت حصيلة عدد الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 81 قتيلا وأكثر من 1400 جريح، منذ بداية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T12:23+0000

2023-10-20T12:23+0000

2023-10-20T12:23+0000

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الضفة الغربية - سبوتنيك. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن "الحصيلة في الضفة الغربية بحسب ما وصل إلى المستشفيات،81 شهيدا وأكثر من 1400 جريح".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن أهداف الحرب الدائرة على قطاع غزة، أهمها القضاء على حركة "حماس"، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال اجتماع عسكري مع مسؤولين أمنيين آخرين، أن "هناك أهدافا مهمة لإسرائيل من الحرب على غزة، أهمها القضاء على حركة "حماس".وشدد الجنرال غالانت على أن هناك أهدافا أخرى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من بينها القضاء على ما أسماه بـ"جيوب المقاومة الفلسطينية"، وإنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة.أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار