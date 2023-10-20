https://sputnikarabic.ae/20231020/القوات-الروسية-تنفذ-4-ضربات-بأسلحة-دقيقة-دمرت-أهدافا-أوكرانية-استراتيجية-خلال-أسبوع---عاجل-1082245553.html
القوات الروسية تنفذ 4 ضربات بأسلحة دقيقة دمرت أهدافا أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع - عاجل
القوات الروسية تنفذ 4 ضربات بأسلحة دقيقة دمرت أهدافا أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العسكرية نفذت 4 ضربات بأسلحة دقيقة دمرت أهدافا أوكرانية استراتيجية، خلال أسبوع الحالي. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T12:23+0000
2023-10-20T12:23+0000
2023-10-20T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه خلال الفترة الممتدة بين 14 أكتوبر إلى 20 أكتوبر، حيث نفذت القوات المسلحة الروسية أربع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة على مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود ومواد التشحيم وورش الإنتاج الخاصة للأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك أماكن انتشار العسكريين الأوكرانيين والقوميين والمرتزقة الأجانب.
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سبوتنيك عربي
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روسيا
القوات الروسية تنفذ 4 ضربات بأسلحة دقيقة دمرت أهدافا أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع - عاجل
12:23 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 20.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العسكرية نفذت 4 ضربات بأسلحة دقيقة دمرت أهدافا أوكرانية استراتيجية، خلال أسبوع الحالي.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه خلال الفترة الممتدة بين 14 أكتوبر إلى 20 أكتوبر، حيث نفذت القوات المسلحة الروسية أربع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة على مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود ومواد التشحيم وورش الإنتاج الخاصة للأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك أماكن انتشار العسكريين الأوكرانيين والقوميين والمرتزقة الأجانب.