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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231020/القوات-الروسية-تنفذ-4-ضربات-بأسلحة-دقيقة-دمرت-أهدافا-أوكرانية-استراتيجية-خلال-أسبوع---عاجل-1082245553.html
القوات الروسية تنفذ 4 ضربات بأسلحة دقيقة دمرت أهدافا أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع - عاجل
القوات الروسية تنفذ 4 ضربات بأسلحة دقيقة دمرت أهدافا أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العسكرية نفذت 4 ضربات بأسلحة دقيقة دمرت أهدافا أوكرانية استراتيجية، خلال أسبوع الحالي. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T12:23+0000
2023-10-20T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه خلال الفترة الممتدة بين 14 أكتوبر إلى 20 أكتوبر، حيث نفذت القوات المسلحة الروسية أربع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة على مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود ومواد التشحيم وورش الإنتاج الخاصة للأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك أماكن انتشار العسكريين الأوكرانيين والقوميين والمرتزقة الأجانب.
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تنفذ 4 ضربات بأسلحة دقيقة دمرت أهدافا أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع - عاجل

12:23 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 20.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العسكرية نفذت 4 ضربات بأسلحة دقيقة دمرت أهدافا أوكرانية استراتيجية، خلال أسبوع الحالي.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه خلال الفترة الممتدة بين 14 أكتوبر إلى 20 أكتوبر، حيث نفذت القوات المسلحة الروسية أربع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة على مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود ومواد التشحيم وورش الإنتاج الخاصة للأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك أماكن انتشار العسكريين الأوكرانيين والقوميين والمرتزقة الأجانب.
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