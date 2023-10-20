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https://sputnikarabic.ae/20231020/الكوليرا-يتفشى-في-أكثر-من-30-دولة-الصحة-العالمية-تحذر--1082227269.html
"الكوليرا" يتفشى في أكثر من 30 دولة... الصحة العالمية تحذر
"الكوليرا" يتفشى في أكثر من 30 دولة... الصحة العالمية تحذر
كشفت منظمة الصحة العالمية عن تفشي وباء "الكوليرا" في 31 دولة على الأقل، هذا العام، ما يهدد نحو مليار شخص بخطر الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T07:49+0000
2023-10-20T07:54+0000
العالم
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وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، في كلمة أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف: "كان ينبغي أن نهزم هذا المرض، منذ فترة طويلة، لكنه في الواقع آخذ في النمو"، لافتا إلى أن "عدد البلاغات عن "الكوليرا"، في عام 2022، تضاعف مقارنة بعام 2021"، محذرا من عام أسوأ، حيث شهدت 31 دولة على الأقل تفشي "الكوليرا" في عام 2023، وهناك مليار شخص في دائرة الخطر".وأضاف غيبريسوس: "أكثر ما يثير القلق هو تفشي المرض حاليا في بوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وتنزانيا والسودان وسوريا وزيمبابوي، في جنوب القارة الأفريقية، تم إحراز تقدم كبير في السيطرة على المرض، لكن موسم الأمطار يزيد من خطر تفشي المرض بشكل جدي، ويثير القلق بشكل خاص، عودة ظهور المرض هذا العام في البلدان التي قضت على "الكوليرا"، منذ سنوات عديدة".ولفت المدير العام الانتباه إلى "وجود نقص كبير في الإمدادات الحيوية، بما في ذلك لقاح "الكوليرا" الفموي"، ودعا غيبريسوس المجتمع الدولي إلى جمع 160 مليون دولار لمكافحة "الكوليرا"، بحسب قوله.وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية الصادرة، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تجاوز عدد حالات الإصابة بـ"الكوليرا" 582 ألفا منذ بداية العام، وتوفي بسبب المرض أكثر من 4.5 آلاف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20231002/وزير-الصحة-السوداني-يحذر-من-انتشار-أوبئة-مثل-حمى-الضنك-والكوليرا-بعد-زيادة-الوفيات-والإصابات-1081590692.html
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العالم

"الكوليرا" يتفشى في أكثر من 30 دولة... الصحة العالمية تحذر

07:49 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 07:54 GMT 20.10.2023)
© AFP 2023 / AMOS GUMULIRAانتشار الكوليرا في مالاوي
انتشار الكوليرا في مالاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / AMOS GUMULIRA
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كشفت منظمة الصحة العالمية عن تفشي وباء "الكوليرا" في 31 دولة على الأقل، هذا العام، ما يهدد نحو مليار شخص بخطر الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم.
وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، في كلمة أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف: "كان ينبغي أن نهزم هذا المرض، منذ فترة طويلة، لكنه في الواقع آخذ في النمو"، لافتا إلى أن "عدد البلاغات عن "الكوليرا"، في عام 2022، تضاعف مقارنة بعام 2021"، محذرا من عام أسوأ، حيث شهدت 31 دولة على الأقل تفشي "الكوليرا" في عام 2023، وهناك مليار شخص في دائرة الخطر".
الصراع في السودان - مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
وزير الصحة السوداني يحذر من انتشار أوبئة مثل حمى الضنك والكوليرا بعد زيادة الوفيات والإصابات
2 أكتوبر, 12:32 GMT
وأضاف غيبريسوس: "أكثر ما يثير القلق هو تفشي المرض حاليا في بوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وتنزانيا والسودان وسوريا وزيمبابوي، في جنوب القارة الأفريقية، تم إحراز تقدم كبير في السيطرة على المرض، لكن موسم الأمطار يزيد من خطر تفشي المرض بشكل جدي، ويثير القلق بشكل خاص، عودة ظهور المرض هذا العام في البلدان التي قضت على "الكوليرا"، منذ سنوات عديدة".
ولفت المدير العام الانتباه إلى "وجود نقص كبير في الإمدادات الحيوية، بما في ذلك لقاح "الكوليرا" الفموي"، ودعا غيبريسوس المجتمع الدولي إلى جمع 160 مليون دولار لمكافحة "الكوليرا"، بحسب قوله.
وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية الصادرة، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تجاوز عدد حالات الإصابة بـ"الكوليرا" 582 ألفا منذ بداية العام، وتوفي بسبب المرض أكثر من 4.5 آلاف شخص.
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