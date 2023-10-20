https://sputnikarabic.ae/20231020/الكوليرا-يتفشى-في-أكثر-من-30-دولة-الصحة-العالمية-تحذر--1082227269.html

"الكوليرا" يتفشى في أكثر من 30 دولة... الصحة العالمية تحذر

"الكوليرا" يتفشى في أكثر من 30 دولة... الصحة العالمية تحذر

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تفشي وباء "الكوليرا" في 31 دولة على الأقل، هذا العام، ما يهدد نحو مليار شخص بخطر الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T07:49+0000

2023-10-20T07:49+0000

2023-10-20T07:54+0000

العالم

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وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، في كلمة أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف: "كان ينبغي أن نهزم هذا المرض، منذ فترة طويلة، لكنه في الواقع آخذ في النمو"، لافتا إلى أن "عدد البلاغات عن "الكوليرا"، في عام 2022، تضاعف مقارنة بعام 2021"، محذرا من عام أسوأ، حيث شهدت 31 دولة على الأقل تفشي "الكوليرا" في عام 2023، وهناك مليار شخص في دائرة الخطر".وأضاف غيبريسوس: "أكثر ما يثير القلق هو تفشي المرض حاليا في بوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وتنزانيا والسودان وسوريا وزيمبابوي، في جنوب القارة الأفريقية، تم إحراز تقدم كبير في السيطرة على المرض، لكن موسم الأمطار يزيد من خطر تفشي المرض بشكل جدي، ويثير القلق بشكل خاص، عودة ظهور المرض هذا العام في البلدان التي قضت على "الكوليرا"، منذ سنوات عديدة".ولفت المدير العام الانتباه إلى "وجود نقص كبير في الإمدادات الحيوية، بما في ذلك لقاح "الكوليرا" الفموي"، ودعا غيبريسوس المجتمع الدولي إلى جمع 160 مليون دولار لمكافحة "الكوليرا"، بحسب قوله.وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية الصادرة، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تجاوز عدد حالات الإصابة بـ"الكوليرا" 582 ألفا منذ بداية العام، وتوفي بسبب المرض أكثر من 4.5 آلاف شخص.

https://sputnikarabic.ae/20231002/وزير-الصحة-السوداني-يحذر-من-انتشار-أوبئة-مثل-حمى-الضنك-والكوليرا-بعد-زيادة-الوفيات-والإصابات-1081590692.html

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