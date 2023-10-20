https://sputnikarabic.ae/20231020/المدفع-الروسي-الضخم-كاليتسا-إس-في-يجتاز-الاختبارات-بنجاح-1082224991.html
المدفع الروسي الضخم "كاليتسا-إس في" يجتاز الاختبارات بنجاح
المدفع الروسي الضخم "كاليتسا-إس في" يجتاز الاختبارات بنجاح
أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، المتخصصة بتصنيع المعدات العسكرية، اليوم الجمعة، أن أحدث مدافع الهاوتزر الجديدة من طراز "كاليتسا-إس في"، اجتاز الاختبارات... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T06:02+0000
2023-10-20T06:02+0000
2023-10-20T06:07+0000
رصد عسكري
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وبحسب الشركة، أُكملت الاختبارات على المدفع الذاتي الدفع عيار 152 ملم "كاليتسا-إس في"، إذ تم التأكد من خصائصه التقنية الفريدة.وقالت الشركة إن "أحدث مدافع الهاوتزر تتفوق على أفضل النماذج العالمية والمحلية من حيث مدى إطلاق النار والدقة، وكذلك في الوقت الذي تستغرقه في حل المهام القتالية".وفي سياق متصل، أوضح بيكهان أوزدوف، المدير الصناعي لمجمع الأسلحة التقليدية والذخائر والمواد الكيميائية الخاصة بشركة "روستيخ" الحكومية، أن "الإكمال السريع للاختبارات يسمح ببدء الإنتاج الضخم لسلاح المدفعية". ووفقا له، فإن "المدفع الجديد ليس مجرد مثال آخر على المدفعية المحلية، ولكنه علامة بارزة في تطورها"، مضيفا، بالقول إنه "في الواقع روبوت قتالي والسمة المميزة لديه هو المستوى العالي من الأتمتة، حيث يتموضع الطاقم في كبسولة مدرعة معزولة، ومن هناك يتحكم في المركبة القتالية عن بعد بالمقارنة مع الأنواع الحالية من أسلحة المدفعية".وتابع أوزدوف، بالقول إنه "تم تصميم المدفع لتدمير بطاريات المدفعية وقذائف الهاون والمركبات المدرعة وأفراد العدو، كما تم تصميم السلاح لحل مشكلة تدمير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وكذلك مراكز المراقبة والتحصينات الميدانية، ويحتوي المدفع على طلقات نارية عدة مؤتمتة بالكامل، بما في ذلك اختيار نوع القذيفة وتثبيت المصهر وتوجيه السبطانة، وهذا يقلل من وقت بدء إطلاق النار ويوفر معدل وقت إطلاق النار اللازم".
https://sputnikarabic.ae/20231019/يو-إيه-إيه-بي-إس-نظام-رصد-روسي-لقياس-سرعة-قذائف-المدفعية-1082180968.html
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رصد عسكري
المدفع الروسي الضخم "كاليتسا-إس في" يجتاز الاختبارات بنجاح
06:02 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 06:07 GMT 20.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، المتخصصة بتصنيع المعدات العسكرية، اليوم الجمعة، أن أحدث مدافع الهاوتزر الجديدة من طراز "كاليتسا-إس في"، اجتاز الاختبارات وبات جاهزا للإنتاج المكثف.
وبحسب الشركة، أُكملت الاختبارات على المدفع الذاتي الدفع عيار 152 ملم "كاليتسا-إس في"، إذ تم التأكد من خصائصه التقنية الفريدة.
وقالت الشركة إن "أحدث مدافع الهاوتزر تتفوق على أفضل النماذج العالمية والمحلية من حيث مدى إطلاق النار والدقة، وكذلك في الوقت الذي تستغرقه في حل المهام القتالية".
وفي سياق متصل، أوضح بيكهان أوزدوف، المدير الصناعي لمجمع الأسلحة التقليدية والذخائر والمواد الكيميائية الخاصة بشركة "روستيخ" الحكومية، أن "الإكمال السريع للاختبارات يسمح ببدء الإنتاج الضخم لسلاح المدفعية".
ووفقا له، فإن "المدفع الجديد ليس مجرد مثال آخر على المدفعية المحلية، ولكنه علامة بارزة في تطورها"، مضيفا، بالقول إنه "في الواقع روبوت قتالي والسمة المميزة لديه هو المستوى العالي من الأتمتة، حيث يتموضع الطاقم في كبسولة مدرعة معزولة، ومن هناك يتحكم في المركبة القتالية عن بعد بالمقارنة مع الأنواع الحالية من أسلحة المدفعية".
وتابع أوزدوف، بالقول إنه "تم تصميم المدفع لتدمير بطاريات المدفعية وقذائف الهاون والمركبات المدرعة وأفراد العدو، كما تم تصميم السلاح لحل مشكلة تدمير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وكذلك مراكز المراقبة والتحصينات الميدانية، ويحتوي المدفع على طلقات نارية عدة مؤتمتة بالكامل، بما في ذلك اختيار نوع القذيفة وتثبيت المصهر وتوجيه السبطانة، وهذا يقلل من وقت بدء إطلاق النار ويوفر معدل وقت إطلاق النار اللازم".