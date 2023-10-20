https://sputnikarabic.ae/20231020/الناتو-يعقد-اجتماعا-طارئا-بعد-اجتماع-بوتين-وأوربان--1082243112.html
"الناتو" يعقد اجتماعا طارئا بعد اجتماع بوتين وأوربان
"الناتو" يعقد اجتماعا طارئا بعد اجتماع بوتين وأوربان
أفادت وسائل إعلام غربية بأن ممثلي دول الناتو عقدوا اجتماعًا طارئًا في بودابست، أمس الخميس، لمناقشة اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T12:09+0000
2023-10-20T12:09+0000
2023-10-20T12:09+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
المجر
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102737/79/1027377916_0:118:2200:1356_1920x0_80_0_0_150e802664a427e9e5e2571dbec6b8e3.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أعرب حلفاء المجر في الناتو عن مخاوفهم الأمنية من خلال إدانتهم لاجتماع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع".كما أكد المقال أن ذلك يشير إلى تزايد الخلافات داخل الكتلة العسكرية بسبب علاقات بودابست مع موسكو.وقالت صحيفة "بلومبرغ" إنه تم اتهام رئيس الوزراء المجري بتقويض الوحدة الغربية من خلال صفقات الطاقة مع روسيا ومحاولات الحد من المساعدات لكييف وعرقلة توسع الناتو والدعوات العامة للاتحاد الأوروبي لرفع القيود الاقتصادية عن موسكو.وفي السياق نفسه، قالت رئيسة الوزراء الإستونية، كاجا كالاس، لوسائل الإعلام الغربية، إنها "منزعجة للغاية" من رؤية صور الرئيس الروسي، ورئيس الوزراء المجري يتصافحان.
https://sputnikarabic.ae/20231019/سياسي-إستوني-دولة-أوروبية-ستصبح-حصان-طروادة-روسي-في-الاتحاد-الأوروبي--1082202987.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102737/79/1027377916_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_7f22226630ddd192a4ca3d0071665121.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, المجر, الناتو
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, المجر, الناتو
"الناتو" يعقد اجتماعا طارئا بعد اجتماع بوتين وأوربان
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن ممثلي دول الناتو عقدوا اجتماعًا طارئًا في بودابست، أمس الخميس، لمناقشة اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أعرب حلفاء المجر في الناتو عن مخاوفهم الأمنية من خلال إدانتهم لاجتماع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع".
وأوضح المقال أن سفراء الدول الأعضاء في الحلف ناقشوا "المشاكل" التي نشأت بعد اللقاء بين بوتين وأوربان.
كما أكد المقال أن ذلك يشير إلى تزايد الخلافات داخل الكتلة العسكرية بسبب علاقات بودابست مع موسكو.
وقالت صحيفة "بلومبرغ" إنه تم اتهام رئيس الوزراء المجري بتقويض الوحدة الغربية من خلال صفقات الطاقة مع روسيا
ومحاولات الحد من المساعدات لكييف وعرقلة توسع الناتو والدعوات العامة للاتحاد الأوروبي لرفع القيود الاقتصادية عن موسكو.
التقى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، في الصين. وبحسب أوربان، فإن المجر لا تسعى إلى المواجهة مع روسيا وتريد الحفاظ على العلاقات الثنائية بالقدر الذي تسمح به العقوبات المفروضة على موسكو.
وفي السياق نفسه، قالت رئيسة الوزراء الإستونية، كاجا كالاس، لوسائل الإعلام الغربية، إنها "منزعجة للغاية" من رؤية صور الرئيس الروسي، ورئيس الوزراء المجري يتصافحان.