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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديو
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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديو
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T05:23+0000
2023-10-20T05:23+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديو

05:23 GMT 20.10.2023
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يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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06:14 GMT 20.10.2023
‏الجيش الإسرائيلي يعلن إجلاء مستوطني "كريات شمونا" شمالي البلاد إلى أماكن آمنة
06:13 GMT 20.10.2023
الوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين في مدينة غزة إلى أماكن أكثر أمانا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
مساعدة رئيس البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": كل محاولات تهجير الفلسطينيين مرفوضة
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05:31 GMT 20.10.2023
مساعد رئيس البرلمان الأردني لـ "سبوتنيك": كل محاولات تهجير الفلسطينيين مرفوضة ومحاولات المملكة مستمرة لاحتواء الموقف
05:23 GMT 20.10.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
بايدن يؤكد دعم إسرائيل اللامحدود في حربها على غزة ويتجاهل الدعوة إلى هدنة إنسانية
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05:22 GMT 20.10.2023
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
وزير الخارجية الفلسطيني يطالب بـ"تدخل دولي سريع لوقف العدوان الإسرائيلي"
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05:22 GMT 20.10.2023
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
إعلام: الجيش الإسرائيلي دمر ما يزيد عن 20 برجا سكنيا في مدينة الزهراء في غزة
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05:22 GMT 20.10.2023
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
صحيفة: خبراء يتخوفون من مفاجآت وقدرات "حماس" التكنولوجية في مجال الأسلحة
05:08 GMT
16:36 GMT 19.10.2023
منذ بداية الحرب.. تم ​​إخلاء 5 سفارات إسرائيلية وإغلاق 20 منها بشكل مؤقت
تم إخلاء خمس سفارات إسرائيلية منذ بداية الحرب. وهي سفارات في مصر والأردن والمغرب والبحرين وتركمانستان، والتي أعيد موظفوها أو بقوا في إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، أغلقت وزارة الخارجية مؤقتًا، كليًا أو جزئيًا، 20 سفارة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الجنوبية، بعد تحذيرات أو مظاهرات كبيرة شهدتها تلك البلدان.
في هذه البلدان، صدرت تعليمات للممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم ومواصلة العمل من هناك، أو تم نقلهم إلى مدن أخرى في نفس البلد تعتبر أكثر أمانًا.
15:17 GMT 19.10.2023
حماس تتبنى مسؤولية إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان تجاه إسرائيل
أعلنت حركة حماس أن عناصر ذراعها العسكري، كتائب عز الدين القسام، في لبنان هم المسؤولون عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه البلدات الإسرائيلية في منطقة الجليل اليوم الخميس. ووفقا لحماس، فقد أطلقوا ما مجموعه حوالي 30 صاروخا.
15:13 GMT 19.10.2023
صاروخ يصيب مبنى في "كريات شمونه" شمال إسرائيل بشكل مباشر ويصيب 3
14:03 GMT 19.10.2023
إصابة 10 عناصر من الشرطة الإسرائيلية بجروح أحدهم حالته خطيرة في مواجهات قرب طولكرم بالضفة الغربية (يديعوت أحرونوت)
13:55 GMT 19.10.2023
وصول شحنة سيارات جيب مدرعة من أمريكا إلى إسرائيل
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن طائرة شحن أمريكية تحمل أول شحنة من سيارات الجيب المدرعة للجيش الإسرائيلي هبطت اليوم الخميس في مطار بن غوريون في تل أبيب. وأضافت الصحيفة" تهدف الشحنة، التي تصل من الولايات المتحدة في خضم الحرب لأول مرة منذ عقود، إلى استبدال عشرات المركبات المتضررة في الحرب".
12:47 GMT 19.10.2023
12:43 GMT 19.10.2023
12:42 GMT 19.10.2023
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رفضه "لكل من قال أو أقر بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أو الأنبار أو النقب أو إلى غير ذلك"، مؤكدا أن "أمريكا والكيان الصهيوني ليسا أوصياء على سيناء والأنبار والنقب"، على حد تعبيره.
12:37 GMT 19.10.2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
مصر والأردن يحذران من أن اتساع الحرب على غزة سينقل المنطقة إلى "منزلق خطير"
أمس, 12:29 GMT
12:36 GMT 19.10.2023
12:25 GMT 19.10.2023
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
وكيل "النواب المصري": القوات الإسرائيلية "المتعجرفة" تقوم بـ"أعمال عدوانية غاشمة" تجاه الفلسطينيين
أمس, 12:19 GMT
12:21 GMT 19.10.2023
12:20 GMT 19.10.2023
الصحة الفلسطينية تعلن، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 3785.
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