تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديو

منذ بداية الحرب.. تم ​​إخلاء 5 سفارات إسرائيلية وإغلاق 20 منها بشكل مؤقت

تم إخلاء خمس سفارات إسرائيلية منذ بداية الحرب. وهي سفارات في مصر والأردن والمغرب والبحرين وتركمانستان، والتي أعيد موظفوها أو بقوا في إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت وزارة الخارجية مؤقتًا، كليًا أو جزئيًا، 20 سفارة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الجنوبية، بعد تحذيرات أو مظاهرات كبيرة شهدتها تلك البلدان.

في هذه البلدان، صدرت تعليمات للممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم ومواصلة العمل من هناك، أو تم نقلهم إلى مدن أخرى في نفس البلد تعتبر أكثر أمانًا.