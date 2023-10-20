https://sputnikarabic.ae/20231020/تصويت-هل-تعتقد-بوجود-مؤامرة-لحذف-سيناء-من-الخارطة-على-الرغم-من-نفي-غوغل؟--1082232770.html
تصويت.. هل تعتقد بوجود "مؤامرة لحذف سيناء" من الخارطة على الرغم من نفي "غوغل"؟
تصويت.. هل تعتقد بوجود "مؤامرة لحذف سيناء" من الخارطة على الرغم من نفي "غوغل"؟
نفت شركة "غوغل" المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن حذف اسم سيناء المصرية، مؤكدة عدم إجراء أي تعديلات على كيفية عرض شبه الجزيرة على... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T10:17+0000
2023-10-20T10:17+0000
2023-10-20T10:17+0000
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وبينت مديرة التواصل لدى شركة "غوغل" بالشرق الأوسط أن "شبه جزيرة سيناء لا تظهر على الخريطة لأن خرائط غوغل لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول بل تظهر في حال البحث عنها".وربط الكثيرون بين هذه المزاعم ونظرية "المؤامرة"، فيما نفى الكثيرون من جهة أخرى صحة هذه المزاعم، مؤكدين أن عدم ظهور الاسم مرتبط بطريقة عرض "غوغل" حيث يبين اسم عواصم المحافظات، وليس أسمائها.
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
تصويت.. هل تعتقد بوجود "مؤامرة لحذف سيناء" من الخارطة على الرغم من نفي "غوغل"؟
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نفت شركة "غوغل" المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن حذف اسم سيناء المصرية، مؤكدة عدم إجراء أي تعديلات على كيفية عرض شبه الجزيرة على الخرائط.
وبينت مديرة التواصل لدى شركة "غوغل" بالشرق الأوسط أن "شبه جزيرة سيناء لا تظهر على الخريطة لأن خرائط غوغل لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول بل تظهر في حال البحث عنها".
وعلى الرغم من نفي الشركة إلا أن التفاعل على هذه المزاعم ما زال مستمرا في وسائل التواصل الاجتماعي.
وربط الكثيرون بين هذه المزاعم ونظرية "المؤامرة"، فيما نفى الكثيرون من جهة أخرى صحة هذه المزاعم، مؤكدين أن عدم ظهور الاسم مرتبط بطريقة عرض "غوغل" حيث يبين اسم عواصم المحافظات، وليس أسمائها.