https://sputnikarabic.ae/20231020/حزب-الله-يعلن-مهاجمة-عدة-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالصواريخ-الموجهة-تسفر-عن-إصابات-مؤكدة-1082256597.html

"حزب الله" يعلن مهاجمة عدة مواقع للجيش الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة تسفر عن إصابات مؤكدة

"حزب الله" يعلن مهاجمة عدة مواقع للجيش الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة تسفر عن إصابات مؤكدة

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، عن قيامه بمهاجمة تجمعا لجنود إسرائيليين في ثكنة هونين المحتلة (راميم)، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، وذلك ردا على استهداف... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T15:28+0000

2023-10-20T15:28+0000

2023-10-20T15:28+0000

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وأضاف "حزب الله" في بيان له، أنه "استهدف مواقع لجيش ‏الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي: الرمثة، زبدين، الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة".وأقر الإعلام الإسرائيلي "بإطلاق قرابة 30 صاروخا نحو المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا جنوب لبنان".وكانت الفعاليات الشعبية والأحزاب السياسية اللبنانية والفصائل الفلسطينية في لبنان، نظمت مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة وانتصارا ودعما للمقاومة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "المسيرة انطلقت من أمام الملعب البلدي في منطقة طريق الجديدة وسط العاصمة اللبنانية بيروت، واتجهت إلى أمام مدافن الشهداء في دوار شاتيلا".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن، اليوم الجمعة، عن إغارته على بنى تحتية عدة تابعة لـ"حزب الله" ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان نحو إسرائيل، يوم أمس".أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

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أخبار حزب الله, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان