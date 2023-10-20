https://sputnikarabic.ae/20231020/خبير-الضربات-المستهدفة-للقواعد-الأمريكية-هي-في-بدايتها-وهناك-منحى-تصاعدي-لها-1082252594.html
خبير: الضربات المستهدفة للقواعد الأمريكية هي في بدايتها وهناك منحى تصاعدي لها
خبير: الضربات المستهدفة للقواعد الأمريكية هي في بدايتها وهناك منحى تصاعدي لها
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T13:47+0000
2023-10-20T13:47+0000
2023-10-20T13:47+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: العمليات والضربات المُستَهدِفة للقواعد الأمريكية هي في بدايتها، وهناك منحى تصاعدي لهذه الضربات
خبير: العمليات والضربات المُستَهدِفة للقواعد الأمريكية هي في بدايتها، وهناك منحى تصاعدي لهذه الضربات
اقتحام القوات الإسرائيلية لمدنٍ عديدة في الضفة الغربية وإخلاء اسرائيل سفاراتها في الشرق الأوسط. بخصوص مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحدّث لبرنامج "شؤون عسكرية" الكاتب السياسي الفلسطيني والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور تحسين الحلبي:استهداف قاعدتين للجيش الأمريكي في شرق سوريا. ويقول الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود في حديث لبرنامجنا:الرئيس الأمريكي يوجّه طلبا عاجلا إلى الكونغرس لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل. علّق على هذا الشأن الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: الضربات المستهدفة للقواعد الأمريكية هي في بدايتها وهناك منحى تصاعدي لها
تابعنا عبر
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
اقتحام القوات الإسرائيلية لمدنٍ عديدة في الضفة الغربية وإخلاء اسرائيل سفاراتها في الشرق الأوسط. بخصوص مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحدّث لبرنامج "شؤون عسكرية" الكاتب السياسي الفلسطيني والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور تحسين الحلبي:
"معظم الدول العربية لها علاقات صداقة تاريخية مع الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا، والمأساة أنّ هذه الدول الثلاث هي التي صنعت إسرائيل كدولة وكيان. مصر تتعرّض لضغط أمريكي شديد جداً لأنها هي الحدود الجغرافية التي تحدّ قطاع غزة. "حزب الله" يريد أن يستخدم أوراق قليلة ويتابع بدقّة رؤية ما يجري على أرض الصراع في قطاع غزة وفي جنوب لبنان لكي يقوم بالعمل المطلوب والأكثر تأثيرا".
استهداف قاعدتين للجيش الأمريكي في شرق سوريا. ويقول الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود في حديث لبرنامجنا:
"هناك استهداف لقواعد أمريكية بالتوازي مع استهداف قواعد أمريكا في العراق، وهناك اعتراف من القيادة العسكرية أنه يوجد خسائر مادية وإصابات وضحايا أُلحِقَت بالجنود الأمريكيين. العمليات والضربات المُستَهدِفة للقواعد الأمريكية هي في بدايتها، وهناك منحى تصاعدي لهذه الضربات بغية إخراج القواعد والوجود الأمريكي من المنطقة بشكل كامل. محور المقاومة مدعوم من روسيا بالدرجة الأولى ومن خلفها الصين، ومحور المقاومة هو من يتبنّى وينفّذ هذه العلمليات في كل الساحات".
الرئيس الأمريكي يوجّه طلبا عاجلا إلى الكونغرس لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل. علّق على هذا الشأن الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي قائلا:
"عهد الحرب الباردة لن يتكرر مرة أخرى والدولة الروسية لن تسمح بأن يتم خداعها مجدداً. الكيان الإسرائيلي ما زال هو الطفل المدلل لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك خطة لمنع الدولة الروسية من الدخول إلى ملفات الشرق الأوسط".
التفاصيل في الملف الصوتي...