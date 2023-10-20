https://sputnikarabic.ae/20231020/خبير-الضربات-المستهدفة-للقواعد-الأمريكية-هي-في-بدايتها-وهناك-منحى-تصاعدي-لها-1082252594.html

خبير: الضربات المستهدفة للقواعد الأمريكية هي في بدايتها وهناك منحى تصاعدي لها

خبير: الضربات المستهدفة للقواعد الأمريكية هي في بدايتها وهناك منحى تصاعدي لها

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T13:47+0000

2023-10-20T13:47+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: العمليات والضربات المُستَهدِفة للقواعد الأمريكية هي في بدايتها، وهناك منحى تصاعدي لهذه الضربات خبير: العمليات والضربات المُستَهدِفة للقواعد الأمريكية هي في بدايتها، وهناك منحى تصاعدي لهذه الضربات

اقتحام القوات الإسرائيلية لمدنٍ عديدة في الضفة الغربية وإخلاء اسرائيل سفاراتها في الشرق الأوسط. بخصوص مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحدّث لبرنامج "شؤون عسكرية" الكاتب السياسي الفلسطيني والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور تحسين الحلبي:استهداف قاعدتين للجيش الأمريكي في شرق سوريا. ويقول الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود في حديث لبرنامجنا:الرئيس الأمريكي يوجّه طلبا عاجلا إلى الكونغرس لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل. علّق على هذا الشأن الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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