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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231020/خبير-عدد-المرتزقة-الأجانب-ينخفض-تدريجيا-في-أوكرانيا-1082223809.html
خبير: عدد المرتزقة الأجانب ينخفض تدريجيا في أوكرانيا
خبير: عدد المرتزقة الأجانب ينخفض تدريجيا في أوكرانيا
كشف الخبير العسكري، المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن عدد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب نظام كييف، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يتناقص. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T05:26+0000
2023-10-20T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشار ماروتشكو، خلال مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك"، أنه "من خلال تحليل البيانات الواردة من مصادر الاستخبارات، ومراقبة البث الإذاعي، وكذلك البيانات الاستخبارية المباشرة من خط التماس القتالي يمكن الاستنتاج أنه، خلال السنوات القليلة الماضية، كان هناك اتجاه ثابت في انخفاض المرتزقة".وأكد الخبير أنه "يتم تلقي معلومات حول قيام الشركات العسكرية الأجنبية بإعادة استدعاء هؤلاء المرتزقة من أوكرانيا، لحاجات ومهمات أخرى".وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231019/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-مصير-أبرامز-في-أوكرانيا-1082203627.html
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العالم

خبير: عدد المرتزقة الأجانب ينخفض تدريجيا في أوكرانيا

05:26 GMT 20.10.2023
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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كشف الخبير العسكري، المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن عدد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب نظام كييف، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يتناقص.
وأشار ماروتشكو، خلال مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك"، أنه "من خلال تحليل البيانات الواردة من مصادر الاستخبارات، ومراقبة البث الإذاعي، وكذلك البيانات الاستخبارية المباشرة من خط التماس القتالي يمكن الاستنتاج أنه، خلال السنوات القليلة الماضية، كان هناك اتجاه ثابت في انخفاض المرتزقة".
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
صحيفة أمريكية تكشف عن مصير "أبرامز" في أوكرانيا
أمس, 13:55 GMT
وأكد الخبير أنه "يتم تلقي معلومات حول قيام الشركات العسكرية الأجنبية بإعادة استدعاء هؤلاء المرتزقة من أوكرانيا، لحاجات ومهمات أخرى".
وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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