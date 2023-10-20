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https://sputnikarabic.ae/20231020/خبير-نفطي-روسيا-مستعدة-لبناء-مصاف-نفطية-في-لبنان-1082228287.html
خبير نفطي: روسيا مستعدة لبناء مصاف نفطية في لبنان
خبير نفطي: روسيا مستعدة لبناء مصاف نفطية في لبنان
أكد الخبير النفطي المهندس د. منير علاء الدين، استخفاف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بعقول اللبنانيين بعد عدم توصل شركات الحفر التابعة لهم لأي نتيجة في... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T08:36+0000
2023-10-20T08:36+0000
العالم العربي
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وأشار علاء الدين، في حديث لـ"راديو سبوتنيك"، إلى "تغيّب مندوب شركة الحفر الفرنسية عن اجتماع البارحة للجنة الأشغال العامة والطاقة"، وأكد "عدم رغبة الغرب في تبرير عدم توصله لاكتشاف نفطي في بلوك رقم 9"، بحسب قوله. وطمأن علاء الدين، اللبنانيين إلى وجود خيارات بديلة عن الالتزام بقرارات الغرب، التي وصفها بـ"غير المجدية كالتوجه شرقا"، مؤكدا "وجود شركات روسية وإيرانية وصينية، كانت قد أعربت عن استعدادها تنفيذ مشاريع نفطية في لبنان"، لكنه شدد على "أهمية قبول مسؤولين لبنانيين بخيار التوجه شرقا من دون الخشية من أي ضغوطات غربية"، مؤكدا أن "الاتجاه شرقا وعدم الارتكاز على الغرب في هذا الموضوع، يفتح نافذة للبنان للوصول إلى مصاف الدول النفطية ويصبح دولة نفطية في المستقبل القريب". وعن الدور الروسي، قال علاء الدين: "روسيا لديها استعداد لبناء مصاف نفطية في لبنان، وموسكو عرضت، قبل نحو خمس سنوات، إنشاء خزانات لاستخراج النفط والغاز". أما بالنسبة إلى الدور الغربي، فأكد علاء الدين، "سعي الولايات المتحدة والغرب إلى تدمير أنابيب النفط التي تضخ الغاز الطبيعي من روسيا"، مشيدا بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياها بالحكيمة، وأضاف: "سياسة بوتين أدت إلى إيجاد مناطق أخرى لتصدير الطاقة الروسية، مما دعم الاقتصاد الروسي وطوّره بينما انعكس هذا الوضع سلبا على الاقتصاد الأوروبي".
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العالم العربي
العالم العربي

خبير نفطي: روسيا مستعدة لبناء مصاف نفطية في لبنان

08:36 GMT 20.10.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREYترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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أكد الخبير النفطي المهندس د. منير علاء الدين، استخفاف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بعقول اللبنانيين بعد عدم توصل شركات الحفر التابعة لهم لأي نتيجة في بلوك رقم 9، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية لطالما تحدثت عن وجود غاز طبيعي بمساحة 83 ألف كيلومتر مربع ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، إلا أنها نفت الأمر لاحقا لأسباب سياسية، بحسب قوله.
وأشار علاء الدين، في حديث لـ"راديو سبوتنيك"، إلى "تغيّب مندوب شركة الحفر الفرنسية عن اجتماع البارحة للجنة الأشغال العامة والطاقة"، وأكد "عدم رغبة الغرب في تبرير عدم توصله لاكتشاف نفطي في بلوك رقم 9"، بحسب قوله.
وطمأن علاء الدين، اللبنانيين إلى وجود خيارات بديلة عن الالتزام بقرارات الغرب، التي وصفها بـ"غير المجدية كالتوجه شرقا"، مؤكدا "وجود شركات روسية وإيرانية وصينية، كانت قد أعربت عن استعدادها تنفيذ مشاريع نفطية في لبنان"، لكنه شدد على "أهمية قبول مسؤولين لبنانيين بخيار التوجه شرقا من دون الخشية من أي ضغوطات غربية"، مؤكدا أن "الاتجاه شرقا وعدم الارتكاز على الغرب في هذا الموضوع، يفتح نافذة للبنان للوصول إلى مصاف الدول النفطية ويصبح دولة نفطية في المستقبل القريب".
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وعن الدور الروسي، قال علاء الدين: "روسيا لديها استعداد لبناء مصاف نفطية في لبنان، وموسكو عرضت، قبل نحو خمس سنوات، إنشاء خزانات لاستخراج النفط والغاز".
أما بالنسبة إلى الدور الغربي، فأكد علاء الدين، "سعي الولايات المتحدة والغرب إلى تدمير أنابيب النفط التي تضخ الغاز الطبيعي من روسيا"، مشيدا بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياها بالحكيمة، وأضاف: "سياسة بوتين أدت إلى إيجاد مناطق أخرى لتصدير الطاقة الروسية، مما دعم الاقتصاد الروسي وطوّره بينما انعكس هذا الوضع سلبا على الاقتصاد الأوروبي".
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