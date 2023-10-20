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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231020/سرب-من-الطائرات-المسيرة-الروسية-تستهدف-مقرات-وخنادق-اللواء-العاشر-الأوكراني-فيديو--1082246373.html
سرب من الطائرات المسيرة الروسية تستهدف مقرات وخنادق اللواء العاشر الأوكراني... فيديو
سرب من الطائرات المسيرة الروسية تستهدف مقرات وخنادق اللواء العاشر الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لطائرات مسيرة روسية، وهي تستهدف مقرات وخنادق اللواء العاشر الأوكراني في منطقة بيريستوفا. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T12:47+0000
2023-10-20T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية، أن "مشغلي الطائرات المسيرة الروسية، التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، قامت بتدمير القوى العاملة والتحصينات واحتياطيات الذخيرة للواء العاشر الأوكراني".وتظهر المشاهد لحظة تدمير مقرات وخنادق العدو بواسطة مسيّرات روسية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 مقاتلات أوكرانية من طراز "ميغ -29"، خلال الـ24 ساعة الماضية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

سرب من الطائرات المسيرة الروسية تستهدف مقرات وخنادق اللواء العاشر الأوكراني... فيديو

12:47 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 13:12 GMT 20.10.2023)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصور طائرة الاستطلاع دون طيار "أورلان 10" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Sputnik . РИА Новости
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لطائرات مسيرة روسية، وهي تستهدف مقرات وخنادق اللواء العاشر الأوكراني في منطقة بيريستوفا.
وأوضحت الدفاع الروسية، أن "مشغلي الطائرات المسيرة الروسية، التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، قامت بتدمير القوى العاملة والتحصينات واحتياطيات الذخيرة للواء العاشر الأوكراني".
وتظهر المشاهد لحظة تدمير مقرات وخنادق العدو بواسطة مسيّرات روسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 مقاتلات أوكرانية من طراز "ميغ -29"، خلال الـ24 ساعة الماضية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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