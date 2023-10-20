https://sputnikarabic.ae/20231020/سرب-من-الطائرات-المسيرة-الروسية-تستهدف-مقرات-وخنادق-اللواء-العاشر-الأوكراني-فيديو--1082246373.html
سرب من الطائرات المسيرة الروسية تستهدف مقرات وخنادق اللواء العاشر الأوكراني... فيديو
سرب من الطائرات المسيرة الروسية تستهدف مقرات وخنادق اللواء العاشر الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لطائرات مسيرة روسية، وهي تستهدف مقرات وخنادق اللواء العاشر الأوكراني في منطقة بيريستوفا. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T12:47+0000
2023-10-20T12:47+0000
2023-10-20T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076161169_0:18:1678:961_1920x0_80_0_0_360ce4f09d0a7a08e66f5bd9064460bf.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية، أن "مشغلي الطائرات المسيرة الروسية، التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، قامت بتدمير القوى العاملة والتحصينات واحتياطيات الذخيرة للواء العاشر الأوكراني".وتظهر المشاهد لحظة تدمير مقرات وخنادق العدو بواسطة مسيّرات روسية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 مقاتلات أوكرانية من طراز "ميغ -29"، خلال الـ24 ساعة الماضية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076161169_101:0:1509:1056_1920x0_80_0_0_8f9dd549f674d7523dcce816994804ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
سرب من الطائرات المسيرة الروسية تستهدف مقرات وخنادق اللواء العاشر الأوكراني... فيديو
12:47 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 13:12 GMT 20.10.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لطائرات مسيرة روسية، وهي تستهدف مقرات وخنادق اللواء العاشر الأوكراني في منطقة بيريستوفا.
وأوضحت الدفاع الروسية، أن "مشغلي الطائرات المسيرة الروسية، التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، قامت بتدمير القوى العاملة والتحصينات واحتياطيات الذخيرة للواء العاشر الأوكراني".
وتظهر المشاهد لحظة تدمير مقرات وخنادق العدو بواسطة مسيّرات روسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 مقاتلات أوكرانية من طراز "ميغ -29"، خلال الـ24 ساعة الماضية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.