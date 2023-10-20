https://sputnikarabic.ae/20231020/شركة-تركية-لتصنيع-الطائرات-المسيرة-تعتزم-التبرع-لغزة-بـ10-ملايين-دولار-1082228393.html
شركة تركية لتصنيع الطائرات المسيرة تعتزم التبرع لغزة بـ10 ملايين دولار
شركة تركية لتصنيع الطائرات المسيرة تعتزم التبرع لغزة بـ10 ملايين دولار
أعلن سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية، لصناعة الطائرات المسيّرة، اليوم الجمعة، أن "الشركة مستعدة لتقديم 10 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وكتب بيرقدار عبر موقع "إكس": "واحدة من أسوأ المآسي في التاريخ لا تزال تتكشف في غزة، في هذا الوقت، "بايكار" مستعدة للتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية لغزة".وتأسست شركة "بايكار" التركية، في عام 1984، وأصبحت شركة رائدة في مجال تصنيع الطائرات المسيّرة في تركيا.يشار إلى أن أذربيجان استخدمت وبشكل مكثف الطائرات المسيّرة التركية، التي أسهمت في نجاح الهجوم على منطقة ناغورني قره باغ.ويستخدم الجيش الأوكراني الطائرات المسيرة من شركة "بايكار" بشكل نشط، فيما أعلن بيرقدار، في يونيو/ حزيران الماضي، إن شركته تعتزم البدء في إنتاج الطائرات المقاتلة من دون طيار، في عام 2025.يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت حركة "حماس" الفلسطينية، هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق على إسرائيل من قطاع غزة واخترقت الحدود، فقتلت واختطفت أشخاصًا في المجتمعات الإسرائيلية المجاورة.وردت إسرائيل بضربات انتقامية وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، ما أدى إلى قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود، وأدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين نتيجة التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20231020/استطلاع-80-من-الإسرائيليين-يحملون-نتنياهو-مسؤولية-عملية-طوفان-الأقصى-1082227679.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, طوفان الأقصى, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, طوفان الأقصى, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
شركة تركية لتصنيع الطائرات المسيرة تعتزم التبرع لغزة بـ10 ملايين دولار
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أعلن سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية، لصناعة الطائرات المسيّرة، اليوم الجمعة، أن "الشركة مستعدة لتقديم 10 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة"، وسط تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
سبوتنيك. وكتب بيرقدار عبر موقع "إكس": "واحدة من أسوأ المآسي في التاريخ لا تزال تتكشف في غزة، في هذا الوقت، "بايكار" مستعدة للتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية لغزة".
وتأسست شركة "بايكار" التركية، في عام 1984، وأصبحت شركة رائدة في مجال تصنيع الطائرات المسيّرة في تركيا.
يشار إلى أن أذربيجان استخدمت وبشكل مكثف الطائرات المسيّرة التركية، التي أسهمت في نجاح الهجوم على منطقة ناغورني قره باغ.
ويستخدم الجيش الأوكراني الطائرات المسيرة
من شركة "بايكار" بشكل نشط، فيما أعلن بيرقدار، في يونيو/ حزيران الماضي، إن شركته تعتزم البدء في إنتاج الطائرات المقاتلة من دون طيار، في عام 2025.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت حركة "حماس" الفلسطينية، هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق على إسرائيل من قطاع غزة واخترقت الحدود، فقتلت واختطفت أشخاصًا في المجتمعات الإسرائيلية المجاورة.
وردت إسرائيل بضربات انتقامية
وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، ما أدى إلى قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود، وأدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين نتيجة التصعيد.