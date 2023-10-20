https://sputnikarabic.ae/20231020/شركة-سعودية-تنهي-عقدها-مع-شركة-أمريكية-متعددة-الجنسيات-بسبب-دعم-إسرائيل-1082252068.html
شركة سعودية تنهي عقدها مع شركة أمريكية متعددة الجنسيات بسبب دعم إسرائيل
شركة سعودية تنهي عقدها مع شركة أمريكية متعددة الجنسيات بسبب دعم إسرائيل
أعلن مؤسس شركة "تمرة" المالية السعودية، صلاح خاشقجي، أنه أنهى عقد شركته مع شركة "أوراكل" الأمريكية متعددة الجنسيات لتكنولوجيا الحواسيب بسبب دعمها للأعمال... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T14:04+0000
2023-10-20T14:04+0000
2023-10-20T14:06+0000
العالم العربي
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وقال خاشقجي: "هذا تضامن وإدانة نحن في الشركة أنهينا عقدنا مع "أوراكل" ونحن نعلم أن هذا لن يؤثر على شركة بهذا الحجم".وكتب خاشقجي على شبكة التواصل الاجتماعي: "دعم هذه الشركة للفظائع والأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد شعب غزة هو أمر لا يمكن التسامح معه ولو على أقل تقدير".ويوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231019/استقالة-مسؤول-ثان-بالخارجية-الأمريكية-بسبب-الأوضاع-في-غزة-1082202686.html
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العالم العربي
شركة سعودية تنهي عقدها مع شركة أمريكية متعددة الجنسيات بسبب دعم إسرائيل
14:04 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 14:06 GMT 20.10.2023) تابعنا عبر
أعلن مؤسس شركة "تمرة" المالية السعودية، صلاح خاشقجي، أنه أنهى عقد شركته مع شركة "أوراكل" الأمريكية متعددة الجنسيات لتكنولوجيا الحواسيب بسبب دعمها للأعمال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة.
وقال خاشقجي: "هذا تضامن وإدانة نحن في الشركة أنهينا عقدنا مع "أوراكل" ونحن نعلم أن هذا لن يؤثر على شركة بهذا الحجم".
وكتب خاشقجي على شبكة التواصل الاجتماعي: "دعم هذه الشركة للفظائع والأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد شعب غزة هو أمر لا يمكن التسامح معه ولو على أقل تقدير".
ويوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.