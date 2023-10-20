عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديو
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231020/صاروخ-روسي-يخترق-ناقلة-جند-أوكرانية-ويخرج-من-الجهة-الثانية-فيديو-1082227921.html
صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية ويخرج من الجهة الثانية... فيديو
صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية ويخرج من الجهة الثانية... فيديو
اخترق صاروخ روسي مضاد للدبابات ناقلة جند أوكرانية، ودمرها بالكامل، ثم خرج من الجهة الأخرى، مخلفا كتلة من ألسنة اللهب والدخان. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T08:48+0000
2023-10-20T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082227502_0:0:1071:603_1920x0_80_0_0_f57747024f33304825ec193d0580daa8.jpg
أصبحت المركبات المدرعة الأوكرانية، فريسة لنظام الصواريخ المضادة للدبابات الروسية، وبحسب المشاهد المصورة من طائرة دون طيار، تم إطلاق صاروخ موجّه بضربة دقيقة ونيران قوية اخترقت ناقلة جند أوكرانية.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير ناقلة الجند المدرعة "إم تي-إل بي" في اتجاه أوريخوفسكي.وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: صواريخ "أفانغارد" النووية العابرة للقارات تتموضع في قاعدة "ياسنينسكي" الروسية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231020/إعلام-زيلينسكي-سيرغم-للموافقة-على-4-شروط-للسلام-في-ظل-تلاشي-الدعم-الغربي-1082226891.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082227502_208:0:1039:623_1920x0_80_0_0_97a5b84aca6a28e821123b66072b72a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو
روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو

صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية ويخرج من الجهة الثانية... فيديو

08:48 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 09:12 GMT 20.10.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenceصاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية
صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defence
تابعنا عبرTelegramNabd
اخترق صاروخ روسي مضاد للدبابات ناقلة جند أوكرانية، ودمرها بالكامل، ثم خرج من الجهة الأخرى، مخلفا كتلة من ألسنة اللهب والدخان.
أصبحت المركبات المدرعة الأوكرانية، فريسة لنظام الصواريخ المضادة للدبابات الروسية، وبحسب المشاهد المصورة من طائرة دون طيار، تم إطلاق صاروخ موجّه بضربة دقيقة ونيران قوية اخترقت ناقلة جند أوكرانية.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن "ناقلة الجند الأوكرانية لم تكن فارغة، ولكنها كانت تنقل مشاة القوات المسلحة"، وأكدت الوزارة، التدمير الكامل لناقلة الجند الأوكرانية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير ناقلة الجند المدرعة "إم تي-إل بي" في اتجاه أوريخوفسكي.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: زيلينسكي سيرغم للموافقة على 4 شروط للسلام في ظل تلاشي الدعم الغربي
07:52 GMT
وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: صواريخ "أفانغارد" النووية العابرة للقارات تتموضع في قاعدة "ياسنينسكي" الروسية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMTГорящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديو05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала