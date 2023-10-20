https://sputnikarabic.ae/20231020/صاروخ-روسي-يخترق-ناقلة-جند-أوكرانية-ويخرج-من-الجهة-الثانية-فيديو-1082227921.html
صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية ويخرج من الجهة الثانية... فيديو
صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية ويخرج من الجهة الثانية... فيديو
اخترق صاروخ روسي مضاد للدبابات ناقلة جند أوكرانية، ودمرها بالكامل، ثم خرج من الجهة الأخرى، مخلفا كتلة من ألسنة اللهب والدخان. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T08:48+0000
2023-10-20T08:48+0000
2023-10-20T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
نادي الفيديو
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أصبحت المركبات المدرعة الأوكرانية، فريسة لنظام الصواريخ المضادة للدبابات الروسية، وبحسب المشاهد المصورة من طائرة دون طيار، تم إطلاق صاروخ موجّه بضربة دقيقة ونيران قوية اخترقت ناقلة جند أوكرانية.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير ناقلة الجند المدرعة "إم تي-إل بي" في اتجاه أوريخوفسكي.وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: صواريخ "أفانغارد" النووية العابرة للقارات تتموضع في قاعدة "ياسنينسكي" الروسية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231020/إعلام-زيلينسكي-سيرغم-للموافقة-على-4-شروط-للسلام-في-ظل-تلاشي-الدعم-الغربي-1082226891.html
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روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو
روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو
صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية ويخرج من الجهة الثانية... فيديو
08:48 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 09:12 GMT 20.10.2023) تابعنا عبر
اخترق صاروخ روسي مضاد للدبابات ناقلة جند أوكرانية، ودمرها بالكامل، ثم خرج من الجهة الأخرى، مخلفا كتلة من ألسنة اللهب والدخان.
أصبحت المركبات المدرعة الأوكرانية، فريسة لنظام الصواريخ المضادة للدبابات الروسية، وبحسب المشاهد المصورة من طائرة دون طيار، تم إطلاق صاروخ موجّه بضربة دقيقة ونيران قوية اخترقت ناقلة جند أوكرانية.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن "ناقلة الجند الأوكرانية لم تكن فارغة، ولكنها كانت تنقل مشاة القوات المسلحة"، وأكدت الوزارة، التدمير الكامل لناقلة الجند الأوكرانية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير ناقلة الجند المدرعة "إم تي-إل بي" في اتجاه أوريخوفسكي.
وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.