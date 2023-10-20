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صحيفة: خبراء يتخوفون من مفاجآت وقدرات "حماس" التكنولوجية في مجال الأسلحة
صحيفة: خبراء يتخوفون من مفاجآت وقدرات "حماس" التكنولوجية في مجال الأسلحة
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تخوف مرتبط من أن تكون حركة "حماس" الفلسطينية، تمتلك في جعبتها أسلحة تكنولوجية متقدمة قد تستخدمها ضد الجيش الإسرائيلي، في حال قرر... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T05:08+0000
2023-10-20T05:08+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن خبراء، أنه "من المرجح أن لدى "حماس" قدرات لم يعلن عنها بعد، ولكن سيستخدمها في المستقبل، معتبرين أنه إذا تصرفت "حماس" بنفس الطريقة، التي تصرف بها حليفه "حزب الله" اللبناني، الذي دخل الحرب مع إسرائيل، في عام 2006، فيمكنه أن يجر القوات الإسرائيلية إلى فخ ويقوم بالقضاء على قوتها العسكرية".وفي سياق متصل، لفت الخبير في الصواريخ ومحلل الدفاع في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا، فابيان هينز، أنه "يجب سحب القوات الإسرائيلية ثم شن ضربة مفاجئة، ربما ضد أهداف بعيدة عن خط المواجهة". وخلص الخبير، بالقول: "الفكرة هي الانتقال إلى مستوى أعلى من التصعيد ومن ثم إخراج الأرنب من القبعة".
https://sputnikarabic.ae/20231019/الجيش-الإسرائيلي--إطلاق-حماس-صواريخ-من-لبنان-كان-بموافقة-حزب-الله-الذي-سيتحمل-العواقب-1082217536.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

صحيفة: خبراء يتخوفون من مفاجآت وقدرات "حماس" التكنولوجية في مجال الأسلحة

05:08 GMT 20.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تخوف مرتبط من أن تكون حركة "حماس" الفلسطينية، تمتلك في جعبتها أسلحة تكنولوجية متقدمة قد تستخدمها ضد الجيش الإسرائيلي، في حال قرر القيام بعملية برية في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن خبراء، أنه "من المرجح أن لدى "حماس" قدرات لم يعلن عنها بعد، ولكن سيستخدمها في المستقبل، معتبرين أنه إذا تصرفت "حماس" بنفس الطريقة، التي تصرف بها حليفه "حزب الله" اللبناني، الذي دخل الحرب مع إسرائيل، في عام 2006، فيمكنه أن يجر القوات الإسرائيلية إلى فخ ويقوم بالقضاء على قوتها العسكرية".
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
الجيش الإسرائيلي : إطلاق حماس صواريخ من لبنان كان بموافقة "حزب الله" الذي سيتحمل العواقب
أمس, 18:32 GMT
وفي سياق متصل، لفت الخبير في الصواريخ ومحلل الدفاع في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا، فابيان هينز، أنه "يجب سحب القوات الإسرائيلية ثم شن ضربة مفاجئة، ربما ضد أهداف بعيدة عن خط المواجهة".

ووفقا لهينز ومحللين آخرين، يمكن لـ"حماس" أن تمتلك أسلحة متقدمة على مثال قارب مسيّر أو صاروخ كبير مزود بنظام استهداف دقيق، ما قد يسمح لـ"حماس" بتنفيذ ضربات دقيقة على البنية التحتية الحيوية أو القواعد العسكرية على بعد عدة كيلومترات من مواقع الإطلاق.

وخلص الخبير، بالقول: "الفكرة هي الانتقال إلى مستوى أعلى من التصعيد ومن ثم إخراج الأرنب من القبعة".
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