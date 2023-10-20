https://sputnikarabic.ae/20231020/صحيفة-خبراء-يتخوفون-من-مفاجآت-وقدرات-حماس-التكنولوجية-في-مجال-الأسلحة-1082223338.html

صحيفة: خبراء يتخوفون من مفاجآت وقدرات "حماس" التكنولوجية في مجال الأسلحة

صحيفة: خبراء يتخوفون من مفاجآت وقدرات "حماس" التكنولوجية في مجال الأسلحة

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تخوف مرتبط من أن تكون حركة "حماس" الفلسطينية، تمتلك في جعبتها أسلحة تكنولوجية متقدمة قد تستخدمها ضد الجيش الإسرائيلي، في حال قرر... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T05:08+0000

2023-10-20T05:08+0000

2023-10-20T05:08+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن خبراء، أنه "من المرجح أن لدى "حماس" قدرات لم يعلن عنها بعد، ولكن سيستخدمها في المستقبل، معتبرين أنه إذا تصرفت "حماس" بنفس الطريقة، التي تصرف بها حليفه "حزب الله" اللبناني، الذي دخل الحرب مع إسرائيل، في عام 2006، فيمكنه أن يجر القوات الإسرائيلية إلى فخ ويقوم بالقضاء على قوتها العسكرية".وفي سياق متصل، لفت الخبير في الصواريخ ومحلل الدفاع في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا، فابيان هينز، أنه "يجب سحب القوات الإسرائيلية ثم شن ضربة مفاجئة، ربما ضد أهداف بعيدة عن خط المواجهة". وخلص الخبير، بالقول: "الفكرة هي الانتقال إلى مستوى أعلى من التصعيد ومن ثم إخراج الأرنب من القبعة".

https://sputnikarabic.ae/20231019/الجيش-الإسرائيلي--إطلاق-حماس-صواريخ-من-لبنان-كان-بموافقة-حزب-الله-الذي-سيتحمل-العواقب-1082217536.html

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العالم العربي, طوفان الأقصى