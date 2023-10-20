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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231020/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-لا-يمكنها-الانتصار-رغم-الإنفاق-الغربي-الهائل-1082247759.html
ضابط أمريكي: أوكرانيا لا يمكنها الانتصار رغم الإنفاق الغربي الهائل
ضابط أمريكي: أوكرانيا لا يمكنها الانتصار رغم الإنفاق الغربي الهائل
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على كسب المواجهة ضد روسيا حتى مع المبالغ الهائلة التي خصصها الغرب. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T13:31+0000
2023-10-20T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ديفيس: "لا يوجد طريق محتمل لانتصار عسكري لكييف، بغض النظر عن مقدار الأموال التي يخصصها الكونغرس، وعدد الدبابات التي لدينا (الولايات المتحدة الأمريكية) سوف نقدم عدد من قذائف المدفعية التي سننتجها. حان الوقت للتعرف على هذه الحقيقة الواضحة".وأشار إلى أن الغرب أنفق موارد ضخمة على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، لكنه لم يلب التوقعات الموضوعة عليه وتحول إلى "خسائر محيرة للعقل" في القوى العاملة والمعدات للجيش الأوكراني.وقال في مقال لصحيفة "Responsible Statecraft": "إذا فشلت أوكرانيا لاختراق خط الدفاع الروسي بعد أربعة أشهر من الهجمات، ستة أشهر من التحضير، تلقي أكثر من 46 مليار دولار في المساعدات العسكرية، فضلا عن دعم استخباراتي كبير، على أي أساس يمكن أن يدعي مؤيدو التمويل بالمطالبة بتمويل إضافي بحزمة أخرى بمليارات الدولارات بأنه سوف يؤدي إلى النجاح حيث فشلت جميع الجهود السابقة؟ ليس لديهم مثل هذه الأسباب".ووفقا له، فإن السلطات الأمريكية ليس لديها خطة محددة لإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا.وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231020/إعلام-زيلينسكي-سيرغم-للموافقة-على-4-شروط-للسلام-في-ظل-تلاشي-الدعم-الغربي-1082226891.html
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روسيا

ضابط أمريكي: أوكرانيا لا يمكنها الانتصار رغم الإنفاق الغربي الهائل

13:31 GMT 20.10.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Sputnik
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أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على كسب المواجهة ضد روسيا حتى مع المبالغ الهائلة التي خصصها الغرب.
وأضاف ديفيس: "لا يوجد طريق محتمل لانتصار عسكري لكييف، بغض النظر عن مقدار الأموال التي يخصصها الكونغرس، وعدد الدبابات التي لدينا (الولايات المتحدة الأمريكية) سوف نقدم عدد من قذائف المدفعية التي سننتجها. حان الوقت للتعرف على هذه الحقيقة الواضحة".
وأشار إلى أن الغرب أنفق موارد ضخمة على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، لكنه لم يلب التوقعات الموضوعة عليه وتحول إلى "خسائر محيرة للعقل" في القوى العاملة والمعدات للجيش الأوكراني.
ووفقه له، فإن الفوضى السياسية في واشنطن والوضع المتفجر في الشرق الأوسط قد يصرف انتباه الجمهور عن إجراء العناية الواجبة المعقولة اللازمة لتحديد ما إذا كان من المنطقي زيادة التمويل لأوكرانيا.
وقال في مقال لصحيفة "Responsible Statecraft": "إذا فشلت أوكرانيا لاختراق خط الدفاع الروسي بعد أربعة أشهر من الهجمات، ستة أشهر من التحضير، تلقي أكثر من 46 مليار دولار في المساعدات العسكرية، فضلا عن دعم استخباراتي كبير، على أي أساس يمكن أن يدعي مؤيدو التمويل بالمطالبة بتمويل إضافي بحزمة أخرى بمليارات الدولارات بأنه سوف يؤدي إلى النجاح حيث فشلت جميع الجهود السابقة؟ ليس لديهم مثل هذه الأسباب".
ووفقا له، فإن السلطات الأمريكية ليس لديها خطة محددة لإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:52 GMT
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، من "الهجوم المضاد".
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