https://sputnikarabic.ae/20231020/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-لا-يمكنها-الانتصار-رغم-الإنفاق-الغربي-الهائل-1082247759.html

ضابط أمريكي: أوكرانيا لا يمكنها الانتصار رغم الإنفاق الغربي الهائل

ضابط أمريكي: أوكرانيا لا يمكنها الانتصار رغم الإنفاق الغربي الهائل

أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على كسب المواجهة ضد روسيا حتى مع المبالغ الهائلة التي خصصها الغرب. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T13:31+0000

2023-10-20T13:31+0000

2023-10-20T13:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ديفيس: "لا يوجد طريق محتمل لانتصار عسكري لكييف، بغض النظر عن مقدار الأموال التي يخصصها الكونغرس، وعدد الدبابات التي لدينا (الولايات المتحدة الأمريكية) سوف نقدم عدد من قذائف المدفعية التي سننتجها. حان الوقت للتعرف على هذه الحقيقة الواضحة".وأشار إلى أن الغرب أنفق موارد ضخمة على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، لكنه لم يلب التوقعات الموضوعة عليه وتحول إلى "خسائر محيرة للعقل" في القوى العاملة والمعدات للجيش الأوكراني.وقال في مقال لصحيفة "Responsible Statecraft": "إذا فشلت أوكرانيا لاختراق خط الدفاع الروسي بعد أربعة أشهر من الهجمات، ستة أشهر من التحضير، تلقي أكثر من 46 مليار دولار في المساعدات العسكرية، فضلا عن دعم استخباراتي كبير، على أي أساس يمكن أن يدعي مؤيدو التمويل بالمطالبة بتمويل إضافي بحزمة أخرى بمليارات الدولارات بأنه سوف يؤدي إلى النجاح حيث فشلت جميع الجهود السابقة؟ ليس لديهم مثل هذه الأسباب".ووفقا له، فإن السلطات الأمريكية ليس لديها خطة محددة لإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا.وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، من "الهجوم المضاد".

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