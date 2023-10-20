https://sputnikarabic.ae/20231020/ضابط-استخبارات-أمريكي-لا-نستطيع-كسب-حرب-في-أي-مكان-بالعالم-حاليا-1082237818.html

ضابط استخبارات أمريكي: لا نستطيع كسب حرب في أي مكان بالعالم حاليا

ضابط استخبارات أمريكي: لا نستطيع كسب حرب في أي مكان بالعالم حاليا

صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن واشنطن لن تكون قادرة على هزيمة موسكو. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T11:09+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

العالم

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وقال ريتر في مقابلة مع "Redacted" في "يوتيوب": "لدينا حرفيًا صراع واحد فقط اليوم، ولا يمكننا خوض حتى صراع واحد. لنكن صادقين. إذا ذهبنا إلى حرب مع روسيا الآن في أوروبا، فلن يكون لدينا ما يكفي من القوة العسكرية لتحقيق النصر. يمكننا خوض حرب، لكن لا يمكننا الفوز بها”.ووفقا له،لا يمكن للولايات المتحدة الآن أن تكسب حربا في أي ركن من أركان العالم ضد أي قوة لديها على الأقل بعض الإمكانات العسكرية.وأضاف: "نحن ضعفاء جدا. نحن حرفيا ضعفاء جدا".وأشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. كما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فإن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن لأوروبا. في السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا نشاطا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الغربية

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