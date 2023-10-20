https://sputnikarabic.ae/20231020/غوغل-ترد-على-مزاعم-حذف-اسم-سيناء-وتجري-تعديلا-لـالكنتالا-1082233913.html

"غوغل" ترد على مزاعم حذف اسم "سيناء" وتجري تعديلا لـ"الكنتالا"

"غوغل" ترد على مزاعم حذف اسم "سيناء" وتجري تعديلا لـ"الكنتالا"

ردت شركة "غوغل" الأمريكية على المزاعم التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بشأن حذف اسم شبه جزيرة سيناء المصرية من خرائطها، مؤكدة أنها لم تجر أي... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T11:01+0000

2023-10-20T11:01+0000

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العالم العربي

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وفي هذا الصدد، أعلنت مديرة التواصل في "غوغل" المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط لقناة الجزيرة أن "شبه جزيرة سيناء لا تظهر على الخريطة لأن خرائط غوغل لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول بل تظهر في حال البحث عنها”.وبشأن حقيقة الادعاء المتداول عن ظهور منطقة “الكنتالا” التي تقع في شبه جزيرة سيناء عند الضغط عليها بأنها تتبع لإسرائيل أوضحت المسؤولة أن هذا الأمر المتعلق بهذه المنطقة تحديدا تم تصحيحه وتظهر الآن المنطقة أنها تابعة لمصر، مضيفة أن سياسة غوغل على إظهار أسماء لعواصم المحافظات فقط.انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تفيد بأن شركة "غوغل" أخفت اسم سيناء من خريطة مصر، وربطت تلك الادعاءات بين ذلك والدعوات الإسرائيلية لتهجير أهل غزة إلى سيناء، بالتزامن مع قصف القطاع. ووفقا لصحيفة "السياسة"، ذكرت "غضب كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما اكتشف النشطاء أن محرك البحث غوغل قام بحذف اسم سيناء من خرائطه".ولاحظ عدد كبير من المستخدمين خلال عمليات البحث على "غوغل" أنه تم بالفعل حذف الاسم الخاص بـ"سيناء" وترك مساحة كبيرة فارغة دون وضع اسم سيناء عليها، الأمر الذي زاد من شكوك رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا صورا مقتطعة من خريطة غوغل لسيناء.

https://sputnikarabic.ae/20231020/تصويت-هل-تعتقد-بوجود-مؤامرة-لحذف-سيناء-من-الخارطة-على-الرغم-من-نفي-غوغل؟--1082232770.html

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