كنيسة القديس برفيريوس في غزة... قبل وبعد القصف الإسرائيلي

وكانت كنيسة الروم الأرثوذوكس تستضيف عشرات العائلات الفلسطينية من المسيحيين والمسلمين، ما تسبب في وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال المطران أليكسيوس، راعي كنيسة القديس برفيريوس في غزة، لوكالة "سبوتنيك":كنيسة القديس برفيريوس هي كنيسة أرثوذكسية شرقية في حي الزيتون بمدينة غزة وهي أقدم كنيسة في المدينة، سميت الكنيسة نسبة إلى القديس برفيريوس الذي دفن فيها، قبر القديس موجود في الزاوية الشمالية الشرقية للكنيسة.يعود تاريخ البناء الأصلي لكنيسة القديس برفيريوس إلى عام 425 م فوق معبد وثني خشبي يعود لحقبة سابقة. شيّد البناء الحديث الصليبيون في خمسينيات أو ستينيات القرن الحادي عشر وأهدوه للقديس برفيريوس. تُظهر السجلات من القرن الخامس عشر أن تكريس الكنيسة كان أيضًا بمثابة شهادة للسيدة العذراء. وتم ترميم الكنيسة في 1856 لكنها تحتوي بعض الأفاريز والقواعد التي تعود إلى الفترة الصليبية. وتعتبر الكنيسة الأصلية ثالث أقدم كنيسة في العالم. يقف بجوارها مسجد "كاتب ولاية" الذي أنشئ في 735 هـ (ما يقارب 1334-1335 م).
خلّف القصف الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذوكس (كنيسة القديس برفيريوس) في غزة، دمارًا كبيرًا في أقسامها، وأدى إلى مقتل 16 مسيحيًا، ولا تزال فرق الإنقاذ والمواطنون يحاولون إخراج أحياء من تحت الأنقاض، وسط حزن وبكاء عائلاتهم.
وقال المطران أليكسيوس، راعي كنيسة القديس برفيريوس في غزة، لوكالة "سبوتنيك":
"لقد كنت موجودا في ساحة الكنيسة قبل وقوع القصف، بخمس دقائق، وتفقدت العائلات ولم يكن هناك أي شيء، وبعد وقت قليل حدث الانفجار الكبير، وأنا أسأل ما السبب الذي دفعهم لتفجير كنيسة، تستضيف أطفالا ونساء، ومن النساء من كنّ على وشك الولادة، الآن هم تحت الأنقاض، لماذا حدث هذا".
كاهن فلسطيني مسيحي أرثوذكسي يدير قداسا في كنيسة القديس برفيريوس خلال احتفالات عيد الميلاد في 7 يناير 2013 في مدينة غزة. وفقا للتقويم الغريغوري، يصادف عيد الميلاد الأرثوذكسي بعد 13 يوما من الاحتفال بالعيد الغربي في 25 ديسمبر بما يتماشى مع التقويم اليولياني.
كاهن فلسطيني مسيحي أرثوذكسي يدير قداسا في كنيسة القديس برفيريوس خلال احتفالات عيد الميلاد في 7 يناير 2013 في مدينة غزة. وفقا للتقويم الغريغوري، يصادف عيد الميلاد الأرثوذكسي بعد 13 يوما من الاحتفال بالعيد الغربي في 25 ديسمبر بما يتماشى مع التقويم اليولياني.
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
كنيسة القديس برفيريوس هي كنيسة أرثوذكسية شرقية في حي الزيتون بمدينة غزة وهي أقدم كنيسة في المدينة، سميت الكنيسة نسبة إلى القديس برفيريوس الذي دفن فيها، قبر القديس موجود في الزاوية الشمالية الشرقية للكنيسة.
يعود تاريخ البناء الأصلي لكنيسة القديس برفيريوس إلى عام 425 م فوق معبد وثني خشبي يعود لحقبة سابقة. شيّد البناء الحديث الصليبيون في خمسينيات أو ستينيات القرن الحادي عشر وأهدوه للقديس برفيريوس.
تُظهر السجلات من القرن الخامس عشر أن تكريس الكنيسة كان أيضًا بمثابة شهادة للسيدة العذراء. وتم ترميم الكنيسة في 1856 لكنها تحتوي بعض الأفاريز والقواعد التي تعود إلى الفترة الصليبية. وتعتبر الكنيسة الأصلية ثالث أقدم كنيسة في العالم. يقف بجوارها مسجد "كاتب ولاية" الذي أنشئ في 735 هـ (ما يقارب 1334-1335 م).