https://sputnikarabic.ae/20231020/كنيسة-القديس-برفيريوس-في-غزة-قبل-وبعد-القصف-الإسرائيلي-1082248190.html

كنيسة القديس برفيريوس في غزة... قبل وبعد القصف الإسرائيلي

كنيسة القديس برفيريوس في غزة... قبل وبعد القصف الإسرائيلي

كنيسة القديس برفيريوس

2023-10-20T15:07+0000

2023-10-20T15:07+0000

2023-10-20T15:07+0000

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وكانت كنيسة الروم الأرثوذوكس تستضيف عشرات العائلات الفلسطينية من المسيحيين والمسلمين، ما تسبب في وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال المطران أليكسيوس، راعي كنيسة القديس برفيريوس في غزة، لوكالة "سبوتنيك":كنيسة القديس برفيريوس هي كنيسة أرثوذكسية شرقية في حي الزيتون بمدينة غزة وهي أقدم كنيسة في المدينة، سميت الكنيسة نسبة إلى القديس برفيريوس الذي دفن فيها، قبر القديس موجود في الزاوية الشمالية الشرقية للكنيسة.يعود تاريخ البناء الأصلي لكنيسة القديس برفيريوس إلى عام 425 م فوق معبد وثني خشبي يعود لحقبة سابقة. شيّد البناء الحديث الصليبيون في خمسينيات أو ستينيات القرن الحادي عشر وأهدوه للقديس برفيريوس. تُظهر السجلات من القرن الخامس عشر أن تكريس الكنيسة كان أيضًا بمثابة شهادة للسيدة العذراء. وتم ترميم الكنيسة في 1856 لكنها تحتوي بعض الأفاريز والقواعد التي تعود إلى الفترة الصليبية. وتعتبر الكنيسة الأصلية ثالث أقدم كنيسة في العالم. يقف بجوارها مسجد "كاتب ولاية" الذي أنشئ في 735 هـ (ما يقارب 1334-1335 م).

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كنيسة القديس برفيريوس، غزة