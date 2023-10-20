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https://sputnikarabic.ae/20231020/كنيسة-القديس-برفيريوس-في-غزة-قبل-وبعد-القصف-الإسرائيلي-1082248190.html
كنيسة القديس برفيريوس في غزة... قبل وبعد القصف الإسرائيلي
كنيسة القديس برفيريوس في غزة... قبل وبعد القصف الإسرائيلي
كنيسة القديس برفيريوس
2023-10-20T15:07+0000
2023-10-20T15:07+0000
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وكانت كنيسة الروم الأرثوذوكس تستضيف عشرات العائلات الفلسطينية من المسيحيين والمسلمين، ما تسبب في وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال المطران أليكسيوس، راعي كنيسة القديس برفيريوس في غزة، لوكالة "سبوتنيك":كنيسة القديس برفيريوس هي كنيسة أرثوذكسية شرقية في حي الزيتون بمدينة غزة وهي أقدم كنيسة في المدينة، سميت الكنيسة نسبة إلى القديس برفيريوس الذي دفن فيها، قبر القديس موجود في الزاوية الشمالية الشرقية للكنيسة.يعود تاريخ البناء الأصلي لكنيسة القديس برفيريوس إلى عام 425 م فوق معبد وثني خشبي يعود لحقبة سابقة. شيّد البناء الحديث الصليبيون في خمسينيات أو ستينيات القرن الحادي عشر وأهدوه للقديس برفيريوس. تُظهر السجلات من القرن الخامس عشر أن تكريس الكنيسة كان أيضًا بمثابة شهادة للسيدة العذراء. وتم ترميم الكنيسة في 1856 لكنها تحتوي بعض الأفاريز والقواعد التي تعود إلى الفترة الصليبية. وتعتبر الكنيسة الأصلية ثالث أقدم كنيسة في العالم. يقف بجوارها مسجد "كاتب ولاية" الذي أنشئ في 735 هـ (ما يقارب 1334-1335 م).
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كنيسة القديس برفيريوس، غزة
كنيسة القديس برفيريوس، غزة

كنيسة القديس برفيريوس في غزة... قبل وبعد القصف الإسرائيلي

15:07 GMT 20.10.2023
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خلّف القصف الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذوكس (كنيسة القديس برفيريوس) في غزة، دمارًا كبيرًا في أقسامها، وأدى إلى مقتل 16 مسيحيًا، ولا تزال فرق الإنقاذ والمواطنون يحاولون إخراج أحياء من تحت الأنقاض، وسط حزن وبكاء عائلاتهم.
وكانت كنيسة الروم الأرثوذوكس تستضيف عشرات العائلات الفلسطينية من المسيحيين والمسلمين، ما تسبب في وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال المطران أليكسيوس، راعي كنيسة القديس برفيريوس في غزة، لوكالة "سبوتنيك":

"لقد كنت موجودا في ساحة الكنيسة قبل وقوع القصف، بخمس دقائق، وتفقدت العائلات ولم يكن هناك أي شيء، وبعد وقت قليل حدث الانفجار الكبير، وأنا أسأل ما السبب الذي دفعهم لتفجير كنيسة، تستضيف أطفالا ونساء، ومن النساء من كنّ على وشك الولادة، الآن هم تحت الأنقاض، لماذا حدث هذا".

© AP Photo / Bernat Armangue

فلسطينيون يصلون خلال جنازة سالم بول سويليم داخل كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة، 20 نوفمبر 2012.

فلسطينيون يصلون خلال جنازة سالم بول سويليم داخل كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة، 20 نوفمبر 2012. - سبوتنيك عربي
1/13
© AP Photo / Bernat Armangue

فلسطينيون يصلون خلال جنازة سالم بول سويليم داخل كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة، 20 نوفمبر 2012.

© AFP 2023 / Dawood Nemer

فلسطينيون يفتشون الملحق المدمر لكنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية اليونانية، أقدم كنيسة لا تزال مستخدمة في غزة، والتي تضررت في غارة على مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023

فلسطينيون يفتشون الملحق المدمر لكنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية اليونانية، أقدم كنيسة لا تزال مستخدمة في غزة، والتي تضررت في غارة على مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي
2/13
© AFP 2023 / Dawood Nemer

فلسطينيون يفتشون الملحق المدمر لكنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية اليونانية، أقدم كنيسة لا تزال مستخدمة في غزة، والتي تضررت في غارة على مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023

CC BY-SA 4.0 / Dan Palraz / Saint Porphyrius Church in Gaza City (cropped photo)

كنيسة القديس برفيريوس في غزة

كنيسة القديس برفيريوس في غزة - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 4.0 / Dan Palraz / Saint Porphyrius Church in Gaza City (cropped photo)

كنيسة القديس برفيريوس في غزة

© AFP 2023 / Mahmud Hams

فلسطيني مسيحي خلال عيد الميلاد الأرثوذكسي في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة في 7 يناير 2023.

فلسطيني مسيحي خلال عيد الميلاد الأرثوذكسي في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة في 7 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
4/13
© AFP 2023 / Mahmud Hams

فلسطيني مسيحي خلال عيد الميلاد الأرثوذكسي في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة في 7 يناير 2023.

© AFP 2023 / Thomas Coex

فلسطيني مسيحي أرثوذكسي يحمل طفلا خلال إضاءة شمعة معا في أثناء قداس الأحد في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة، في 30 مايو 2021.

فلسطيني مسيحي أرثوذكسي يحمل طفلا خلال إضاءة شمعة معا في أثناء قداس الأحد في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة، في 30 مايو 2021. - سبوتنيك عربي
5/13
© AFP 2023 / Thomas Coex

فلسطيني مسيحي أرثوذكسي يحمل طفلا خلال إضاءة شمعة معا في أثناء قداس الأحد في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة، في 30 مايو 2021.

© AFP 2023 / Mohammed Abed

فلسطينيون مسيحيون من الروم الأرثوذكس ينظرون إلى الشموع المضاءة من 'النار المقدسة' في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة في 8 أبريل 2018 خلال احتفالات عيد الفصح.

فلسطينيون مسيحيون من الروم الأرثوذكس ينظرون إلى الشموع المضاءة من &#x27;النار المقدسة&#x27; في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة في 8 أبريل 2018 خلال احتفالات عيد الفصح. - سبوتنيك عربي
6/13
© AFP 2023 / Mohammed Abed

فلسطينيون مسيحيون من الروم الأرثوذكس ينظرون إلى الشموع المضاءة من 'النار المقدسة' في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة في 8 أبريل 2018 خلال احتفالات عيد الفصح.

© AFP 2023 / Thomas Coex

كاهن أرثوذكسي يوناني يسير أمام المصلين المسيحيين الفلسطينيين خلال قداس الأحد في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة ، 30 مايو 2021.

كاهن أرثوذكسي يوناني يسير أمام المصلين المسيحيين الفلسطينيين خلال قداس الأحد في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة ، 30 مايو 2021. - سبوتنيك عربي
7/13
© AFP 2023 / Thomas Coex

كاهن أرثوذكسي يوناني يسير أمام المصلين المسيحيين الفلسطينيين خلال قداس الأحد في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة ، 30 مايو 2021.

© AFP 2023 / Mahmud Hams

فلسطينية من الروم الأرثوذكس تعدل كمامة وجهها خلال احتفال قداس صباح عيد الفصح في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة ، في 2 مايو 2021.

فلسطينية من الروم الأرثوذكس تعدل كمامة وجهها خلال احتفال قداس صباح عيد الفصح في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة ، في 2 مايو 2021. - سبوتنيك عربي
8/13
© AFP 2023 / Mahmud Hams

فلسطينية من الروم الأرثوذكس تعدل كمامة وجهها خلال احتفال قداس صباح عيد الفصح في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة ، في 2 مايو 2021.

© AFP 2023 / Mohammed Abed

كاهن فلسطيني مسيحي أرثوذكسي يدير قداسا في كنيسة القديس برفيريوس خلال احتفالات عيد الميلاد في 7 يناير 2013 في مدينة غزة. وفقا للتقويم الغريغوري، يصادف عيد الميلاد الأرثوذكسي بعد 13 يوما من الاحتفال بالعيد الغربي في 25 ديسمبر بما يتماشى مع التقويم اليولياني.

كاهن فلسطيني مسيحي أرثوذكسي يدير قداسا في كنيسة القديس برفيريوس خلال احتفالات عيد الميلاد في 7 يناير 2013 في مدينة غزة. وفقا للتقويم الغريغوري، يصادف عيد الميلاد الأرثوذكسي بعد 13 يوما من الاحتفال بالعيد الغربي في 25 ديسمبر بما يتماشى مع التقويم اليولياني. - سبوتنيك عربي
9/13
© AFP 2023 / Mohammed Abed

كاهن فلسطيني مسيحي أرثوذكسي يدير قداسا في كنيسة القديس برفيريوس خلال احتفالات عيد الميلاد في 7 يناير 2013 في مدينة غزة. وفقا للتقويم الغريغوري، يصادف عيد الميلاد الأرثوذكسي بعد 13 يوما من الاحتفال بالعيد الغربي في 25 ديسمبر بما يتماشى مع التقويم اليولياني.

© AFP 2023 / Mohammed Abed

فلسطيني مسيحي أرثوذكسي يحمل شمعة مضاءة من 'النار المقدسة' في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة في أوائل 8 أبريل 2018 خلال احتفالات عيد الفصح.

فلسطيني مسيحي أرثوذكسي يحمل شمعة مضاءة من &#x27;النار المقدسة&#x27; في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة في أوائل 8 أبريل 2018 خلال احتفالات عيد الفصح. - سبوتنيك عربي
10/13
© AFP 2023 / Mohammed Abed

فلسطيني مسيحي أرثوذكسي يحمل شمعة مضاءة من 'النار المقدسة' في كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة في أوائل 8 أبريل 2018 خلال احتفالات عيد الفصح.

© Sputnik . Ajwad Jradatمقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Ajwad Jradat
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
© Sputnik . Ajwad Jradatمقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة - سبوتنيك عربي
12/13
© Sputnik . Ajwad Jradat
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
© Sputnik . Ajwad Jradatمقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة - سبوتنيك عربي
13/13
© Sputnik . Ajwad Jradat
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
كنيسة القديس برفيريوس هي كنيسة أرثوذكسية شرقية في حي الزيتون بمدينة غزة وهي أقدم كنيسة في المدينة، سميت الكنيسة نسبة إلى القديس برفيريوس الذي دفن فيها، قبر القديس موجود في الزاوية الشمالية الشرقية للكنيسة.
يعود تاريخ البناء الأصلي لكنيسة القديس برفيريوس إلى عام 425 م فوق معبد وثني خشبي يعود لحقبة سابقة. شيّد البناء الحديث الصليبيون في خمسينيات أو ستينيات القرن الحادي عشر وأهدوه للقديس برفيريوس.
تُظهر السجلات من القرن الخامس عشر أن تكريس الكنيسة كان أيضًا بمثابة شهادة للسيدة العذراء. وتم ترميم الكنيسة في 1856 لكنها تحتوي بعض الأفاريز والقواعد التي تعود إلى الفترة الصليبية. وتعتبر الكنيسة الأصلية ثالث أقدم كنيسة في العالم. يقف بجوارها مسجد "كاتب ولاية" الذي أنشئ في 735 هـ (ما يقارب 1334-1335 م).
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