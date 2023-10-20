https://sputnikarabic.ae/20231020/كيف-يمكن-حل-أزمة-راتب-نيمار-مع-الهلال-السعودي-محام-دولي-يكشف-التفاصيل--1082253267.html

كيف يمكن حل أزمة راتب نيمار مع الهلال السعودي.. محام دولي يكشف التفاصيل

كيف يمكن حل أزمة راتب نيمار مع الهلال السعودي.. محام دولي يكشف التفاصيل

كشف المحامي الدولي التونسي، علي عباس، أن نادي الهلال السعودي ملزم بدفع الرواتب الشهرية للبرازيلي، نيمار جونيور، لاعب الفريق خلال فترة الإصابة. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T14:03+0000

2023-10-20T14:03+0000

2023-10-20T14:03+0000

مجتمع

رياضة

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وقال عباس إن فيفا سيعوض الهلال بمبلغ يقارب 7 ملايين يورو كما ينص القانون.وأضاف عباس: "هناك تأمين من شركة تابعة للفيفا تمنح تعويضات للنادي عندما يتعرض لاعبه لإصابة مع المنتخب، ولكن مع الأسف هناك حد أقصى لمبلغ التعويض، وهو تقريبا 7 ملايين يورو، والمؤكد أن راتب نيمار مع الهلال يتجاوز هذا الحد".وتابع عباس: "المبالغ المتبقية سوف يتحملها النادي السعودي إلا إذا تنازل اللاعب من تلقاء نفسه عنها أو خفضها خلال فترة الإصابة كما فعلها العديد من اللاعبين المصابين مع أنديتهم".وأضاف عباس: "صحيح أن اللاعب نيمار تعرض للإصابة مع منتخب البرازيل، ولكن نظاميًا الهلال مطالب بدفع الرواتب ولا يسترجع إلا ما يتم دفعه عبر شركة التأمين من الفيفا".وأوضح أنه لا يصح لأي ناد أن يضع بندا بتقليص أو إيقاف مرتبات اللاعب في حال إصابته مع منتخبه إصابة طويلة المدى، ولو كان هذا البند مكتوبا في عقد الهلال ونيمار على سبيل المثال فسيكون باطلا، ولن يعتد به، بحسب صحيفة "الرياضة".وتلقى الفريق الهلالي ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمه البرازيلي نيمار فترة طويلة عن الملاعب إثر تعرضه لإصابة قوية عبارة عن "قطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى" قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل والأوروغواي، يوم الأربعاء الماضي، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

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