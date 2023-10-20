https://sputnikarabic.ae/20231020/لحظة-تحول-تظاهرة-أمام-الأزهر-المصري-إلى-مسيرة-حاشدة-دعما-لغزة-فيديو--1082246138.html
لحظة تحول تظاهرة أمام الأزهر المصري إلى مسيرة حاشدة دعما لغزة... فيديو
لحظة تحول تظاهرة أمام الأزهر المصري إلى مسيرة حاشدة دعما لغزة... فيديو
رصدت "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، مشاهد توثق لحظة تحول تظاهرة لمواطنين مصريين في جامع "الأزهر الشريف" في مصر إلى مسيرة حاشدة، وذلك بعد صلاة الجمعة. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T12:43+0000
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وتظهر المشاهد لحظة انضمام المواطنين إلى المسيرة، التي يتراوح عدد المشاركين فيها نحو بضعة آلاف، وتحرك المتظاهرون باتجاه "شارع النصر" المؤدي إلى مدينة النصر.والجدير بالذكر أن هذه التظاهرة سمحت بها السلطات المصرية، حيث ردد المتظاهرون فيها "واحد اثنين.. الشعب العربي فين"، وكذلك "بايدن بايدن يا كذاب ... أمريكا هيا الإرهاب".في السياق ذاته، أدى مئات المصلين في جامع الأزهر شعائر صلاة الغائب على أرواح ضحايا غزة، حيث دعا إمام المسجد الأزهر لأداء صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة، وأعقب ذلك تظاهرات حاشدة لرفض الاعتداء الإسرائيلي على غزة، وجاء من بين هتافات المتظاهرين "الله أكبر الله أكبر، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، لبيك لبيك لبيك يا أقصى".من جانبهم، نظم طلاب من بنغلاديش مقيمين في القاهرة، تظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني، وقال حبيب محمد، وهو أحد هؤلاء الطلاب، لـ"سبوتنيك"، إن "الطلاب الأجانب في الأزهر الشريف، انضموا للتظاهرات الشعبية الحاشدة الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم
لحظة تحول تظاهرة أمام الأزهر المصري إلى مسيرة حاشدة دعما لغزة... فيديو
12:43 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 20.10.2023) تابعنا عبر
رصدت "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، مشاهد توثق لحظة تحول تظاهرة لمواطنين مصريين في جامع "الأزهر الشريف" في مصر إلى مسيرة حاشدة، وذلك بعد صلاة الجمعة.
وتظهر المشاهد لحظة انضمام المواطنين إلى المسيرة، التي يتراوح عدد المشاركين فيها نحو بضعة آلاف، وتحرك المتظاهرون باتجاه "شارع النصر" المؤدي إلى مدينة النصر.
والجدير بالذكر أن هذه التظاهرة سمحت بها السلطات المصرية، حيث ردد المتظاهرون فيها "واحد اثنين.. الشعب العربي فين"، وكذلك "بايدن بايدن يا كذاب ... أمريكا هيا الإرهاب".
في السياق ذاته، أدى مئات المصلين في جامع الأزهر شعائر صلاة الغائب على أرواح ضحايا غزة، حيث دعا إمام المسجد الأزهر لأداء صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة، وأعقب ذلك تظاهرات حاشدة لرفض الاعتداء الإسرائيلي على غزة، وجاء من بين هتافات المتظاهرين "الله أكبر الله أكبر، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، لبيك لبيك لبيك يا أقصى".
من جانبهم، نظم طلاب من بنغلاديش مقيمين في القاهرة، تظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني، وقال حبيب محمد، وهو أحد هؤلاء الطلاب، لـ"سبوتنيك"، إن "الطلاب الأجانب في الأزهر الشريف، انضموا للتظاهرات الشعبية الحاشدة الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة".