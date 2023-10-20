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https://sputnikarabic.ae/20231020/لحظة-فتك-قذيفة-فلسطينية-بـفخر-الصناعة-الإسرائيلية-فيديو--1082256406.html
لحظة فتك قذيفة فلسطينية بـ"فخر الصناعة" الإسرائيلية... فيديو
لحظة فتك قذيفة فلسطينية بـ"فخر الصناعة" الإسرائيلية... فيديو
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، فيديو يوثق لحظة تدمير دبابة "ميركافا 4" الإسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع شرق خانيونس، مساء أمس الخميس. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T15:07+0000
2023-10-20T15:07+0000
اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
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وتظهر المشاهد لحظة إسقاط قذيفة من مسيرة فلسطينية تابعة لحركة "حماس" على دبابة عسكرية إسرائيلية من طراز "ميركافا 4".وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس

لحظة فتك قذيفة فلسطينية بـ"فخر الصناعة" الإسرائيلية... فيديو

15:07 GMT 20.10.2023
© Photo / t.me/qassambrigadesقذيفة من "الجهاد الإسلمي" تفجر دبابة "ميركافا 4" إسرائيلية
قذيفة من الجهاد الإسلمي تفجر دبابة ميركافا 4 إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Photo / t.me/qassambrigades
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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، فيديو يوثق لحظة تدمير دبابة "ميركافا 4" الإسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع شرق خانيونس، مساء أمس الخميس.
وتظهر المشاهد لحظة إسقاط قذيفة من مسيرة فلسطينية تابعة لحركة "حماس" على دبابة عسكرية إسرائيلية من طراز "ميركافا 4".
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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