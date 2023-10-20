https://sputnikarabic.ae/20231020/لحظة-مؤثرة-لإنقاذ-سيدة-من-أسفل-أنقاض-كنسية-الروم-الأرثوذكس-في-غزة-فيديو-1082254449.html
لحظة مؤثرة لإنقاذ سيدة من أسفل أنقاض كنسية الروم الأرثوذكس في غزة... فيديو
لحظة مؤثرة لإنقاذ سيدة من أسفل أنقاض كنسية الروم الأرثوذكس في غزة... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مؤثرا وثقت فيه عدسات الكاميرات لحظة انتشال وإنقاذ الدفاع المدني الفلسطيني، سيدة مسيحية من "ذوي الاحتياجات الخاصة"، إثر... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T14:47+0000
2023-10-20T14:47+0000
2023-10-20T14:47+0000
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وتظهر المشاهد لحظة العثور على السيدة وإخراجها، حيث عبرت السيدة عن فرحتها الكبيرة برفع شعار النصر.ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الخميس، نقلا عن وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن كنيسة القديس بوفيليوس للروم الأرثوذكس في قطاع غزة، دُمرت جراء القصف الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص.وفي ذات الصدد، أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، مساء أمس، بيانًا استنكرت فيه، بأقوى العبارات، القصف الإسرائيلي الذي طال أحد مباني كنيستها في مدينة غزة.وأكدت البطريركية، في بيانها، أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء اللاتي فقدن منازلهن جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية، خلال الثلاثة عشر يومًا الماضية، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".
https://sputnikarabic.ae/20231020/لماذا-يعتبر-ضرب-المعمداني-حدثا-غير-مسبوق؟-تاريخ-جرائم-أمريكا-المماثلة-في-دول-منها-عربية-1082233375.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, طوفان الأقصى
نادي الفيديو, طوفان الأقصى
لحظة مؤثرة لإنقاذ سيدة من أسفل أنقاض كنسية الروم الأرثوذكس في غزة... فيديو
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مؤثرا وثقت فيه عدسات الكاميرات لحظة انتشال وإنقاذ الدفاع المدني الفلسطيني، سيدة مسيحية من "ذوي الاحتياجات الخاصة"، إثر استهداف إسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة.
وتظهر المشاهد لحظة العثور على السيدة وإخراجها، حيث عبرت السيدة عن فرحتها الكبيرة برفع شعار النصر.
وقام المنقذون بمساعدة السيدة وسط أجواء من السعادة بعد نجاحهم في إخراجها، حيث نقلت بشكل عاجل إلى المستشفى.
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الخميس، نقلا عن وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن كنيسة القديس بوفيليوس للروم الأرثوذكس في قطاع غزة، دُمرت جراء القصف الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص.
وأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن "الكنيسة انهارت نتيجة الهجوم الإسرائيلي"، مضيفة أنه بحسب معلوماتها، كان نحو 50 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال في المبنى وقت الهجوم.
وفي ذات الصدد، أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، مساء أمس، بيانًا استنكرت فيه، بأقوى العبارات، القصف الإسرائيلي الذي طال أحد مباني كنيستها في مدينة غزة.
وأكدت البطريركية، في بيانها، أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء اللاتي فقدن منازلهن جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية، خلال الثلاثة عشر يومًا الماضية، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".