https://sputnikarabic.ae/20231020/لحظة-مؤثرة-لإنقاذ-سيدة-من-أسفل-أنقاض-كنسية-الروم-الأرثوذكس-في-غزة-فيديو-1082254449.html

لحظة مؤثرة لإنقاذ سيدة من أسفل أنقاض كنسية الروم الأرثوذكس في غزة... فيديو

لحظة مؤثرة لإنقاذ سيدة من أسفل أنقاض كنسية الروم الأرثوذكس في غزة... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مؤثرا وثقت فيه عدسات الكاميرات لحظة انتشال وإنقاذ الدفاع المدني الفلسطيني، سيدة مسيحية من "ذوي الاحتياجات الخاصة"، إثر... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T14:47+0000

2023-10-20T14:47+0000

2023-10-20T14:47+0000

مجتمع

نادي الفيديو

طوفان الأقصى

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وتظهر المشاهد لحظة العثور على السيدة وإخراجها، حيث عبرت السيدة عن فرحتها الكبيرة برفع شعار النصر.ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الخميس، نقلا عن وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن كنيسة القديس بوفيليوس للروم الأرثوذكس في قطاع غزة، دُمرت جراء القصف الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص.وفي ذات الصدد، أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، مساء أمس، بيانًا استنكرت فيه، بأقوى العبارات، القصف الإسرائيلي الذي طال أحد مباني كنيستها في مدينة غزة.وأكدت البطريركية، في بيانها، أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء اللاتي فقدن منازلهن جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية، خلال الثلاثة عشر يومًا الماضية، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".

https://sputnikarabic.ae/20231020/لماذا-يعتبر-ضرب-المعمداني-حدثا-غير-مسبوق؟-تاريخ-جرائم-أمريكا-المماثلة-في-دول-منها-عربية-1082233375.html

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نادي الفيديو, طوفان الأقصى