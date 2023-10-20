مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين... فيديو وصور
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoub
حصري
توافد مئات المصريين على مقر الجامع الأزهر الشريف، بوسط القاهرة، ونظموا تظاهرة داعمة لفلسطين، قبل آداء صلاة الجمعة.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن المشاركين رددوا هتافات تدين الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة بدعم أمريكي، وهتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تنضم أعداد المصلين لتظاهرات ضخمة انتشرت دعواتها بجميع محافظات مصر، بعد انتهاء شعائر صلاة الجمعة، فيما قرر أن تتجمع تظاهرات العاصمة المصرية بشارع النصر بمنطقة مدينة نصر شمال القاهرة.
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
1/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
2/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
3/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
4/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
5/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
6/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
7/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
8/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
9/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
10/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
11/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
12/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
13/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
14/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
15/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
16/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
17/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
18/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
19/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
1/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
2/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
3/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
4/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
5/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
6/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
7/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
8/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
9/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
10/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
11/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
12/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
13/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
14/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
15/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
16/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
17/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
18/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
19/19
© Sputnik . Haisam Mahgoub
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
في السياق ذاته، أدى مئات المصلين بجامع الأزهر شعائر صلاة الغائب على أرواح ضحايا غزة، حيث دعا إمام المسجد الازهر لآداء صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة، وأعقب ذلك التظاهرات الحاشدة لرفض الاعتداء الإسرائيلي على غزة، وجاء من بين هتافات المتظاهرين "الله أكبر الله أكبر، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، لبيك لبيك لبيك يا أقصى".
في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، وصل للتو إلى شمالي سيناء في مصر، لمتابعة وصول الإمدادات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إنه "منذ ما يقرب من أسبوعين، ظلت غزة دون أي شحنات من الوقود والغذاء والمياه والدواء"، وأضافت: "تركز الأمم المتحدة كل جهودها من أجل القيام بعملية مستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية لشعب غزة".
وأعلنت مصر، اليوم الجمعة، عن دخول معدات مصرية إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، بهدف إعادة إصلاح الطريق، الذي تضرر من القصف الإسرائيلي، وذلك تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.
ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات أثناء قيام المعدات المصرية بإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".