https://sputnikarabic.ae/20231020/مجلس-الأمن-الروسي-يمكنكم-في-الغرب-تقديم-التعازي-للإسرائيليين-لكن-يمنع-ذلك-للفلسطينيين--1082230600.html

مجلس الأمن الروسي: يمكنكم في الغرب تقديم التعازي للإسرائيليين لكن يمنع ذلك للفلسطينيين

مجلس الأمن الروسي: يمكنكم في الغرب تقديم التعازي للإسرائيليين لكن يمنع ذلك للفلسطينيين

صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الغرب، يعاقب "تجاوز الاتجاه الأيديولوجي" بشكل مباشر بالفعل، والآن يمكن اعتبار التعبير عن التعازي... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال ميدفيدف على صفحته في "تلغرام": "تجاوز حدود الاتجاه الأيديولوجي يعاقب عليه بالفعل بشكل مباشرالغرب".وعلق ميدفيدف على الوضع مع لاعب كرة القدم السابق للمنتخب الفرنسي كريم بنزيمة، الذي أدانه وزير الشؤون الداخلية للجمهورية غيرالد دارمانين لدعمه للفلسطينيين: "من الممكن التعبير عن التعازي للإسرائيليين، ولكن ليس للفلسطينيين. لا ينبغي أن يشفق عليهم. إنهم جميعا مثل الإرهابيين هناك والسماح لهم بالموت بالآلاف، الأطفال والنساء وكبار السن كأنهم مواد للاستهلاك".وقد صرح دارمانين في وقت سابق أن بنزيما له علاقات بمنظمة إرهابية. قبل ذلك، نشر بنزيما لاعب نادي الاتحاد السعودي منشورا لدعم سكان غزة. وأضاف: "العالم، بقيادة الولايات المتحدة، لا يزال يتدحرج إلى أعمق الهاوية. يتم اتخاذ القرارات التي تشير بوضوح ليس فقط إلى الاضطراب العقلي الذي لا رجعة فيه لحامليها، ولكن أيضا إلى فقدان بقايا الضمير. القرارات مهمة وصغيرة، لكنها تصرخ بوضوح حول مرض المجتمع بأسره",

https://sputnikarabic.ae/20231020/بايدن-يؤكد-دعم-إسرائيل-اللامحدود-في-حربها-على-غزة-ويتجاهل-الدعوة-إلى-هدنة-إنسانية-1082221985.html

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