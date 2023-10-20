عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231020/مجلس-الأمن-الروسي-يمكنكم-في-الغرب-تقديم-التعازي-للإسرائيليين-لكن-يمنع-ذلك-للفلسطينيين--1082230600.html
مجلس الأمن الروسي: يمكنكم في الغرب تقديم التعازي للإسرائيليين لكن يمنع ذلك للفلسطينيين
مجلس الأمن الروسي: يمكنكم في الغرب تقديم التعازي للإسرائيليين لكن يمنع ذلك للفلسطينيين
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الغرب، يعاقب "تجاوز الاتجاه الأيديولوجي" بشكل مباشر بالفعل، والآن يمكن اعتبار التعبير عن التعازي... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T10:03+0000
2023-10-20T10:11+0000
روسيا
العالم
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg
وقال ميدفيدف على صفحته في "تلغرام": "تجاوز حدود الاتجاه الأيديولوجي يعاقب عليه بالفعل بشكل مباشرالغرب".وعلق ميدفيدف على الوضع مع لاعب كرة القدم السابق للمنتخب الفرنسي كريم بنزيمة، الذي أدانه وزير الشؤون الداخلية للجمهورية غيرالد دارمانين لدعمه للفلسطينيين: "من الممكن التعبير عن التعازي للإسرائيليين، ولكن ليس للفلسطينيين. لا ينبغي أن يشفق عليهم. إنهم جميعا مثل الإرهابيين هناك والسماح لهم بالموت بالآلاف، الأطفال والنساء وكبار السن كأنهم مواد للاستهلاك".وقد صرح دارمانين في وقت سابق أن بنزيما له علاقات بمنظمة إرهابية. قبل ذلك، نشر بنزيما لاعب نادي الاتحاد السعودي منشورا لدعم سكان غزة. وأضاف: "العالم، بقيادة الولايات المتحدة، لا يزال يتدحرج إلى أعمق الهاوية. يتم اتخاذ القرارات التي تشير بوضوح ليس فقط إلى الاضطراب العقلي الذي لا رجعة فيه لحامليها، ولكن أيضا إلى فقدان بقايا الضمير. القرارات مهمة وصغيرة، لكنها تصرخ بوضوح حول مرض المجتمع بأسره",
https://sputnikarabic.ae/20231020/بايدن-يؤكد-دعم-إسرائيل-اللامحدود-في-حربها-على-غزة-ويتجاهل-الدعوة-إلى-هدنة-إنسانية-1082221985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ddf5e6362941f7b4a7d98a5d7c19124.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, العالم, أخبار فلسطين اليوم

مجلس الأمن الروسي: يمكنكم في الغرب تقديم التعازي للإسرائيليين لكن يمنع ذلك للفلسطينيين

10:03 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 10:11 GMT 20.10.2023)
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Sputnik . Aleksey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الغرب، يعاقب "تجاوز الاتجاه الأيديولوجي" بشكل مباشر بالفعل، والآن يمكن اعتبار التعبير عن التعازي للفلسطينيين أمرًا كذلك.
وقال ميدفيدف على صفحته في "تلغرام": "تجاوز حدود الاتجاه الأيديولوجي يعاقب عليه بالفعل بشكل مباشرالغرب".
وعلق ميدفيدف على الوضع مع لاعب كرة القدم السابق للمنتخب الفرنسي كريم بنزيمة، الذي أدانه وزير الشؤون الداخلية للجمهورية غيرالد دارمانين لدعمه للفلسطينيين: "من الممكن التعبير عن التعازي للإسرائيليين، ولكن ليس للفلسطينيين. لا ينبغي أن يشفق عليهم. إنهم جميعا مثل الإرهابيين هناك والسماح لهم بالموت بالآلاف، الأطفال والنساء وكبار السن كأنهم مواد للاستهلاك".
وقد صرح دارمانين في وقت سابق أن بنزيما له علاقات بمنظمة إرهابية. قبل ذلك، نشر بنزيما لاعب نادي الاتحاد السعودي منشورا لدعم سكان غزة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
بايدن يؤكد دعم إسرائيل اللامحدود في حربها على غزة ويتجاهل الدعوة إلى هدنة إنسانية
01:06 GMT
وأضاف: "العالم، بقيادة الولايات المتحدة، لا يزال يتدحرج إلى أعمق الهاوية. يتم اتخاذ القرارات التي تشير بوضوح ليس فقط إلى الاضطراب العقلي الذي لا رجعة فيه لحامليها، ولكن أيضا إلى فقدان بقايا الضمير. القرارات مهمة وصغيرة، لكنها تصرخ بوضوح حول مرض المجتمع بأسره",
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMTГорящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديو05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала