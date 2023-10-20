https://sputnikarabic.ae/20231020/مستشار-لدى-البنتاغون-يكشف-عن-خطوة-روسية-تتخطى-نهر-دنيبر-1082252172.html
مستشار لدى البنتاغون يكشف عن خطوة روسية تتخطى نهر دنيبر
مستشار لدى البنتاغون يكشف عن خطوة روسية تتخطى نهر دنيبر
أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأنه في حال لم تذهب الدول الغربية إلى المفاوضات بشأن أوكرانيا، فإن روسيا، إذا لزم الأمر، قادرة... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T13:47+0000
2023-10-20T13:47+0000
2023-10-20T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف ماكغريغور في مقابلة على قناة "Douglas Macgregor" في "يوتيوب": "هم (القوات الروسية)، وبطبيعة الحال،فيمكنهم أن يأخذو خاركوف وفي نهاية المطاف عبور النهر والسيطرة على أوديسا. تاريخيا هذه مدن روسية، لم تكن أبدا جزءا من أوكرانيا".وأشار إلى أن فلاديمير بوتين لم يكن مهتما أبدا بالاستحواذ على الأراضي خلال العملية الخاصة ولم يخطط "للذهاب إلى الحدود البولندية".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين يرفضون التفاوض مع موسكو، الأمر الذي يجبر الكرملين على اتخاذ قرارات بشأن مزيد من تقدم القوات.أعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن السلطات الأوكرانية فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي. وأشار الكرملين أيضا إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، بينما يظل تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231020/خبير-عدد-المرتزقة-الأجانب-ينخفض-تدريجيا-في-أوكرانيا-1082223809.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مستشار لدى البنتاغون يكشف عن خطوة روسية تتخطى نهر دنيبر
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أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأنه في حال لم تذهب الدول الغربية إلى المفاوضات بشأن أوكرانيا، فإن روسيا، إذا لزم الأمر، قادرة على السيطرة على خاركوف وأوديسا.
وأضاف ماكغريغور في مقابلة على قناة "Douglas Macgregor" في "يوتيوب": "هم (القوات الروسية)، وبطبيعة الحال،فيمكنهم أن يأخذو خاركوف وفي نهاية المطاف عبور النهر والسيطرة على أوديسا. تاريخيا هذه مدن روسية، لم تكن أبدا جزءا من أوكرانيا".
وأشار إلى أن فلاديمير بوتين لم يكن مهتما أبدا بالاستحواذ على الأراضي خلال العملية الخاصة ولم يخطط "للذهاب إلى الحدود البولندية".
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين يرفضون التفاوض مع موسكو، الأمر الذي يجبر الكرملين على اتخاذ قرارات بشأن مزيد من تقدم القوات.
أعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن السلطات الأوكرانية فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي. وأشار الكرملين أيضا إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، بينما يظل تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة لموسكو.