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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231020/مستشار-لدى-البنتاغون-يكشف-عن-خطوة-روسية-تتخطى-نهر-دنيبر-1082252172.html
مستشار لدى البنتاغون يكشف عن خطوة روسية تتخطى نهر دنيبر
مستشار لدى البنتاغون يكشف عن خطوة روسية تتخطى نهر دنيبر
أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأنه في حال لم تذهب الدول الغربية إلى المفاوضات بشأن أوكرانيا، فإن روسيا، إذا لزم الأمر، قادرة... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T13:47+0000
2023-10-20T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف ماكغريغور في مقابلة على قناة "Douglas Macgregor" في "يوتيوب": "هم (القوات الروسية)، وبطبيعة الحال،فيمكنهم أن يأخذو خاركوف وفي نهاية المطاف عبور النهر والسيطرة على أوديسا. تاريخيا هذه مدن روسية، لم تكن أبدا جزءا من أوكرانيا".وأشار إلى أن فلاديمير بوتين لم يكن مهتما أبدا بالاستحواذ على الأراضي خلال العملية الخاصة ولم يخطط "للذهاب إلى الحدود البولندية".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين يرفضون التفاوض مع موسكو، الأمر الذي يجبر الكرملين على اتخاذ قرارات بشأن مزيد من تقدم القوات.أعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن السلطات الأوكرانية فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي. وأشار الكرملين أيضا إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، بينما يظل تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231020/خبير-عدد-المرتزقة-الأجانب-ينخفض-تدريجيا-في-أوكرانيا-1082223809.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار لدى البنتاغون يكشف عن خطوة روسية تتخطى نهر دنيبر

13:47 GMT 20.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأنه في حال لم تذهب الدول الغربية إلى المفاوضات بشأن أوكرانيا، فإن روسيا، إذا لزم الأمر، قادرة على السيطرة على خاركوف وأوديسا.
وأضاف ماكغريغور في مقابلة على قناة "Douglas Macgregor" في "يوتيوب": "هم (القوات الروسية)، وبطبيعة الحال،فيمكنهم أن يأخذو خاركوف وفي نهاية المطاف عبور النهر والسيطرة على أوديسا. تاريخيا هذه مدن روسية، لم تكن أبدا جزءا من أوكرانيا".
وأشار إلى أن فلاديمير بوتين لم يكن مهتما أبدا بالاستحواذ على الأراضي خلال العملية الخاصة ولم يخطط "للذهاب إلى الحدود البولندية".
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: عدد المرتزقة الأجانب ينخفض تدريجيا في أوكرانيا
05:26 GMT
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين يرفضون التفاوض مع موسكو، الأمر الذي يجبر الكرملين على اتخاذ قرارات بشأن مزيد من تقدم القوات.
أعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن السلطات الأوكرانية فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي. وأشار الكرملين أيضا إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، بينما يظل تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة لموسكو.
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