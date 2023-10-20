https://sputnikarabic.ae/20231020/مسيرة-تضامنية-مع-غزة-في-شمال-لبنان-1082254266.html
مسيرة تضامنية مع غزة في شمال لبنان...فيديو
مسيرة تضامنية مع غزة في شمال لبنان...فيديو
خرجت مسيرة ضخمة في مدينة طرابلس شمال لبنان، بعد ظهر اليوم الجمعة، وذلك تحت شعار "تضامنا مع غزة العزة وانتصارا لفلسطين وتنديدا بحرب الإبادة والتهجير الصهيونية... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T14:29+0000
2023-10-20T14:29+0000
2023-10-20T14:47+0000
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وانطلقت المسيرة الجماهرية من أمام المسجد المنصوري الكبير مرورا بشوارع المدينة بمشاركة القوى السياسية والنقابية والأهلية والثقافية والاجتماعية والرياضية والكشفية الإسلامية والوطنية والفصائل الفلسطينية في الشمال.وقال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الشمال أبو العبد قدور لوكالة "سبوتنيك"إن "الوقفة كانت المشاركة فيها كبيرة وفاعلة من الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية والفعاليات الثقافية والدينية". وأضاف: "نحن جميعا نكمل بعضنا ولا فرق بين فلسطيني وسوري ولبناني وأردني كل هذه الشعوب هي بالختام عربية وهي الأساس، وما يهمنا هو الناس وليست الحكومات التي تخاذلت وطبعت مع إسرائيل".ومن جهة أخرى قال الناشط علي جوهر: "الألاف نزلوا إلى الساحات في طرابلس والشمال، للقول إننا مع خيار المقاومة وفلسطين لا تتحرر إلا بالقوة لأنها أخذت بالقوة".وأضاف: "لنقول لجميع الأنظمة التي طبعت مع إسرائيل أن خياراتهم خاطئة، عودوا إلى ضمائركم واطلعوا على آراء شعوبكم.
https://sputnikarabic.ae/20231020/لحظة-تحول-تظاهرة-أمام-الأزهر-المصري-إلى-مسيرة-حاشدة-دعما-لغزة-فيديو--1082246138.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, لبنان, تقارير سبوتنيك, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
حصري, لبنان, تقارير سبوتنيك, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
مسيرة تضامنية مع غزة في شمال لبنان...فيديو
14:29 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 14:47 GMT 20.10.2023) تابعنا عبر
حصري
خرجت مسيرة ضخمة في مدينة طرابلس شمال لبنان، بعد ظهر اليوم الجمعة، وذلك تحت شعار "تضامنا مع غزة العزة وانتصارا لفلسطين وتنديدا بحرب الإبادة والتهجير الصهيونية وإعتزازا بالمقاومة وإنجازات طوفان الأقصى".
وانطلقت المسيرة الجماهرية من أمام المسجد المنصوري الكبير مرورا بشوارع المدينة بمشاركة القوى السياسية والنقابية والأهلية والثقافية والاجتماعية والرياضية والكشفية الإسلامية والوطنية والفصائل الفلسطينية في الشمال.
وقال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الشمال أبو العبد قدور لوكالة "سبوتنيك"إن "الوقفة كانت المشاركة فيها كبيرة وفاعلة من الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية والفعاليات الثقافية والدينية".
وأضاف: "نحن جميعا نكمل بعضنا ولا فرق بين فلسطيني وسوري ولبناني وأردني كل هذه الشعوب هي بالختام عربية وهي الأساس، وما يهمنا هو الناس وليست الحكومات التي تخاذلت وطبعت مع إسرائيل".
ومن جهة أخرى قال الناشط علي جوهر: "الألاف نزلوا إلى الساحات في طرابلس والشمال، للقول إننا مع خيار المقاومة وفلسطين لا تتحرر إلا بالقوة لأنها أخذت بالقوة".
وأضاف: "لنقول لجميع الأنظمة التي طبعت مع إسرائيل أن خياراتهم خاطئة، عودوا إلى ضمائركم واطلعوا على آراء شعوبكم.