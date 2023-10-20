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https://sputnikarabic.ae/20231020/مقتل-16-مسيحيا-فلسطينيا-في-قصف-كنيسة-الروم-الأرثوذوكس-في-غزة--1082240172.html
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة
أدى القصف الإسرائيلي على كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة، إلى مقتل 16 مسيحيًا من العائلات الفلسطينية. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T11:28+0000
2023-10-20T11:28+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن "16 مسيحيا فلسطينيا قتلوا في استهداف إسرائيلي مباشر لكنيسة الروم الأرثوذوكس".وكانت كنيسة الروم الأرثوذوكس تستضيف عشرات العائلات الفلسطينية من المسيحيين والمسلمين، ما تسبب في وقوع عشرات القتلى والجرحى. وقال المطران أليكسيوس، راعي كنيسة القديس برفيريوس في غزة، لوكالة "سبوتنيك": "لقد كنت متواجدا في ساحة الكنيسة قبل وقوع القصف، بخمس دقائق، وتفقدت العائلات ولم يكن هناك أي شيء، وبعد قليل حدث الانفجار الكبير، وأنا أسأل ما السبب الذي دفعهم لتفجير كنيسة، تستضيف أطفالا ونساء، ومن النساء من كانت على وشك الولادة، الآن هم تحت الأنقاض، لماذا حدث هذا".وكان أكثر من 400 فلسطيني من المسلمين والمسيحيين يحتمون في كنيسة الروم الأرثوذوكس قبل قصفها من القوات الإسرائيلية.وقال النازح سليم عياد لـ"سبوتنيك"، وهو ينتظرعلى أمل خروج عائلته وأقربائه من تحت الأنقاض: "لقد كان قصفا مباشرا على الأطفال والنساء والعائلات، ولم يكن يوجد أي تهديد لأمن إسرائيل في المكان، كنا 400 فرد موزعون على أقسام، وأحد الأقسام يحتوي على 90 فرد دمر بالكامل، قتل أطفالي وأبناء عمومتي، لقد دمرنا نحن أبناء الكنيسة والمجتمع المسيحي في قطاع غزة".وكان القصف الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة، قد خلف دمارا كبيرا في أقسامها، وما زالت فرق الإنقاذ والمواطنون يحاولون إخراج أحياء من تحت الأنقاض، وسط حزن وبكاء عائلاتهم.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة

11:28 GMT 20.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أدى القصف الإسرائيلي على كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة، إلى مقتل 16 مسيحيًا من العائلات الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن "16 مسيحيا فلسطينيا قتلوا في استهداف إسرائيلي مباشر لكنيسة الروم الأرثوذوكس".
وكانت كنيسة الروم الأرثوذوكس تستضيف عشرات العائلات الفلسطينية من المسيحيين والمسلمين، ما تسبب في وقوع عشرات القتلى والجرحى.
© Sputnik . Ajwad Jradatمقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال المطران أليكسيوس، راعي كنيسة القديس برفيريوس في غزة، لوكالة "سبوتنيك": "لقد كنت متواجدا في ساحة الكنيسة قبل وقوع القصف، بخمس دقائق، وتفقدت العائلات ولم يكن هناك أي شيء، وبعد قليل حدث الانفجار الكبير، وأنا أسأل ما السبب الذي دفعهم لتفجير كنيسة، تستضيف أطفالا ونساء، ومن النساء من كانت على وشك الولادة، الآن هم تحت الأنقاض، لماذا حدث هذا".
© Sputnik . Ajwad Jradatمقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكان أكثر من 400 فلسطيني من المسلمين والمسيحيين يحتمون في كنيسة الروم الأرثوذوكس قبل قصفها من القوات الإسرائيلية.
© Sputnik . Ajwad Jradatمقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال النازح سليم عياد لـ"سبوتنيك"، وهو ينتظرعلى أمل خروج عائلته وأقربائه من تحت الأنقاض: "لقد كان قصفا مباشرا على الأطفال والنساء والعائلات، ولم يكن يوجد أي تهديد لأمن إسرائيل في المكان، كنا 400 فرد موزعون على أقسام، وأحد الأقسام يحتوي على 90 فرد دمر بالكامل، قتل أطفالي وأبناء عمومتي، لقد دمرنا نحن أبناء الكنيسة والمجتمع المسيحي في قطاع غزة".
© Sputnik . Ajwad Jradatمقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثودكس بغزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكان القصف الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة، قد خلف دمارا كبيرا في أقسامها، وما زالت فرق الإنقاذ والمواطنون يحاولون إخراج أحياء من تحت الأنقاض، وسط حزن وبكاء عائلاتهم.
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

1/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

2/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

3/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

4/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

5/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

6/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

7/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

8/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

9/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

10/10
© Sputnik . Ajwad Jradat

مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا في قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة.

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