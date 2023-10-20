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موسكو: نتحقق من معلومات حول تنفيذ أمريكا تفجيرا تحت الأرض بموقع اختبار في نيفادا
موسكو: نتحقق من معلومات حول تنفيذ أمريكا تفجيرا تحت الأرض بموقع اختبار في نيفادا
صرّحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأنها تجري تحقيقا بشأن المعلومات المتعلقة بالتجارب الأمريكية، في منطقة الاختبارات النووية في نيفادا. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T11:29+0000
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

موسكو: نتحقق من معلومات حول تنفيذ أمريكا تفجيرا تحت الأرض بموقع اختبار في نيفادا

11:29 GMT 20.10.2023
© youtube/Lawrence Livermore National Laboratoryتجارب نووية
تجارب نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© youtube/Lawrence Livermore National Laboratory
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يتبع
صرّحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأنها تجري تحقيقا بشأن المعلومات المتعلقة بالتجارب الأمريكية، في منطقة الاختبارات النووية في نيفادا.
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Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديو11:04 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMT
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