https://sputnikarabic.ae/20231020/موسكو-نتحقق-من-معلومات-حول-تنفيذ-أمريكا-تفجيرا-تحت-الأرض--بموقع-اختبار-في-نيفادا-1082240589.html
موسكو: نتحقق من معلومات حول تنفيذ أمريكا تفجيرا تحت الأرض بموقع اختبار في نيفادا
موسكو: نتحقق من معلومات حول تنفيذ أمريكا تفجيرا تحت الأرض بموقع اختبار في نيفادا
صرّحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأنها تجري تحقيقا بشأن المعلومات المتعلقة بالتجارب الأمريكية، في منطقة الاختبارات النووية في نيفادا. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T11:29+0000
2023-10-20T11:29+0000
2023-10-20T11:29+0000
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
موسكو: نتحقق من معلومات حول تنفيذ أمريكا تفجيرا تحت الأرض بموقع اختبار في نيفادا
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يتبع
صرّحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأنها تجري تحقيقا بشأن المعلومات المتعلقة بالتجارب الأمريكية، في منطقة الاختبارات النووية في نيفادا.