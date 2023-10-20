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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديو
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https://sputnikarabic.ae/20231020/نبذة-عن-الصراع-العربي---الإسرائيلي--1082245245.html
نبذة عن الصراع العربي - الإسرائيلي
نبذة عن الصراع العربي - الإسرائيلي
الصراع العربي - الإسرائيلي
2023-10-20T13:30+0000
2023-10-20T13:30+0000
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أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة". وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.تابعوا مستجدات الأحداث - تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"
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الصراع العربي الإسرائيلي، فلسطين، إسرائيل
الصراع العربي الإسرائيلي، فلسطين، إسرائيل

نبذة عن الصراع العربي - الإسرائيلي

13:30 GMT 20.10.2023
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تشاهدون في الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" نبذة عن الصراع العربي - الإسرائيلي ونتائجه على الأرض منذ 1947 وحتى 2023.
الصراع العربي - الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
الصراع العربي - الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
الصراع العربي - الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة". وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
تابعوا مستجدات الأحداث - تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"
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