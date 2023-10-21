https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-إيران-لا-تسعى-حاليا-لخوض-حرب-مباشرة-مع-الولايات-المتحدة-1082267002.html

إعلام: إيران لا تسعى حاليا لخوض حرب مباشرة مع الولايات المتحدة

إعلام: إيران لا تسعى حاليا لخوض حرب مباشرة مع الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن أجهزة المخابرات في واشنطن تعتقد أن إيران لا تسعى حاليا للدخول في نزاع مباشر مع الولايات المتحدة، لكنها تحاول عبر وكلائها في... 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T00:03+0000

2023-10-21T00:03+0000

2023-10-21T00:03+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت التقارير الإخبارية عن مسؤول في البنتاغون واثنين من مساعدي أعضاء الكونغرس، أن النهج الإيراني يزيد من خطر سوء التقدير الذي قد يؤدي إلى صراع إقليمي غير مقصود، كما تهدف تصرفات شركاء إيران في المنطقة، بما في ذلك حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني، إلى إجبار إسرائيل على الحد من نطاق حملتها العسكرية على غزة.وتواصل القوات الإسرائيلية شن غارات على قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكينة، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وفي 8 أكتوبر، أعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة، وفي 10 من ذات الشهر، أعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى تفعيل خطة لإجلاء سكان مدينة "كريات شمونة" على الحدود اللبنانية اليوم الجمعة.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20231020/-حماس-تعتبر-تهديد-إسرائيل-بقصف-مستشفى-القدس-في-قطاع-غزة-جريمة-حرب-1082266689.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم