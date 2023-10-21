عربي
بث مباشر.. تغطية فعاليات قمة القاهرة للسلام بشأن التصعيد في عزة
https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-غربي-الغرب-يساعد-بوتين-على-الانتصار-في-أوكرانيا-1082272698.html
إعلام غربي: الغرب يساعد بوتين على الانتصار في أوكرانيا
إعلام غربي: الغرب يساعد بوتين على الانتصار في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الغرب يساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الانتصار في أوكرانيا، وذلك بعد الإرهاق الذي سببه الصراع للدول الغربية،... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T08:17+0000
2023-10-21T08:17+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082106586_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_426c9e99fc83dc56f94d34b277a632a9.jpg
وذكرت صحيفة "التايمز"، في تقرير نشرته، أن "الثمن الذي ستدفعه جميع الدول الديمقراطية الغربية سيكون تاريخيا ومأساويا".ولفت التقرير إلى أن "بداية الصراع الأوكراني، في العام الماضي، تسبب في زيادة الاهتمام أوروبا وزيادة الدعم بأنواع مختلفة لكييف، ولكن الوضع الآن يبدو أسوأ بكثير".وبحسب التقرير، وعدت سلطات دول الاتحاد الأوروبي بتزويد كييف، بمساعدة مالية أكبر من تلك التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في الواقع تبيّن أن هذه الالتزامات كانت مجرد تصريحات فارغة، حيث تحتاج أوكرانيا إلى المزيد من الأسلحة، لكن الإمدادات غير كافية.وعلى هذه الخلفية، وعد الحزب الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، بوقف إمدادات الأسلحة إلى كييف، بشكل كامل واستخدام حق النقض ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.كما تظهر استطلاعات للرأي في أوروبا، أيضًا، تراجع الدعم للمساعدات المسلحة لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231021/مقاتلات-سو-25-الروسية-تهاجم-مواقع-ومعدات-عسكرية-تابعة-للقوات-الأوكرانية-1082271824.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082106586_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_37d29730622b40bd5631310bc86930e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام غربي: الغرب يساعد بوتين على الانتصار في أوكرانيا

08:17 GMT 21.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الغرب يساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الانتصار في أوكرانيا، وذلك بعد الإرهاق الذي سببه الصراع للدول الغربية، في الآونة الأخيرة.
وذكرت صحيفة "التايمز"، في تقرير نشرته، أن "الثمن الذي ستدفعه جميع الدول الديمقراطية الغربية سيكون تاريخيا ومأساويا".
ولفت التقرير إلى أن "بداية الصراع الأوكراني، في العام الماضي، تسبب في زيادة الاهتمام أوروبا وزيادة الدعم بأنواع مختلفة لكييف، ولكن الوضع الآن يبدو أسوأ بكثير".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
مقاتلات "سو-25" الروسية تهاجم مواقع ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
07:27 GMT
وبحسب التقرير، وعدت سلطات دول الاتحاد الأوروبي بتزويد كييف، بمساعدة مالية أكبر من تلك التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في الواقع تبيّن أن هذه الالتزامات كانت مجرد تصريحات فارغة، حيث تحتاج أوكرانيا إلى المزيد من الأسلحة، لكن الإمدادات غير كافية.
وعلى هذه الخلفية، وعد الحزب الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، بوقف إمدادات الأسلحة إلى كييف، بشكل كامل واستخدام حق النقض ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
كما تظهر استطلاعات للرأي في أوروبا، أيضًا، تراجع الدعم للمساعدات المسلحة لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو08:38 GMTРазрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала